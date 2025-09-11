Britský premiér Keir Starmer ve čtvrtek odvolal z funkce britského velvyslance ve Spojených státech amerických Petera Mandelsona kvůli jeho vazbám na již zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zločiny včetně zneužívání nezletilých dívek. Britské ministerstvo zahraničí velvyslancovo odvolání oznámilo jen několik dní před návštěvou Donalda Trumpa ve Spojeném království.
Starmer odvolal z funkce britského velvyslance v USA kvůli vazbám na Epsteina
Mandelson, přezdívaný podle agentury Reuters „princ temnoty“ pro své zákulisní manévry během poslední labouristické vlády, musí opustit funkci poté, co byly tento týden zveřejněny jeho dopisy a e-maily adresované Epsteinovi.
Ten v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.
„Vzhledem k dodatečným informacím v e-mailech, které napsal Mandelson, požádal premiér ministra zahraničí, aby ho z funkce velvyslance stáhl,“ uvedlo britské ministerstvo zahraničí. „E-maily ukazují, že hloubka a rozsah vztahu Petera Mandelsona s Jeffreym Epsteinem se podstatně liší od toho, co bylo známo v době jeho jmenování,“ dodal resort.
Mandelson ve středu prohlásil, že hluboce lituje, že se s Epsteinem vůbec setkal, a že toto spojení udržoval „mnohem déle, než měl“.