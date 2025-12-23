Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Srbská policie při pondělní návštěvě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v srbském městě Báčsky Petrovec obklíčila v parku demonstranty z řad slovenské menšiny. Ti protestovali proti srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi, který slovenského protějška při návštěvě doprovázel. Informoval o tom slovenský deník Pravda. Slovenská menšina tvoří v Báčském Petrovci až 60,5 procenta z přibližně šesti tisíc obyvatel.
Před příjezdem obou prezidentů se v parku začali shromažďovat první demonstranti proti Vučičovi. Kromě protestujících byla na místě také srbská policie. Ta následně nařídila demonstrantům, aby se přesunuli do centra parku. Když protestující odmítli uposlechnout výzvy, policisté je obklíčili z několika směrů. Později byli na místo povoláni také těžkooděnci.
Na prezidenty čekali před městským úřadem také jejich příznivci. Byli vybaveni srbskými a slovenskými vlajkami a vyjadřovali oběma prezidentům podporu.
Před Pellegriniho návštěvou poslala slovenská komunita prezidentovi dopis, ve kterém upozorňovala na fyzické násilí, cenzuru menšinových médií a útlak ze strany Srbů. Slovenská menšina se v Srbsku podle svých slov cítí opuštěna. „Hodili jste nás přes palubu,“ napsali mimo jiné zástupci slovenské menšiny obce Báčsky Petrovec hlavě slovenského státu.
„Největšímu tlaku čelí lidé, kteří se zastávají své komunity, angažují se v politice a nejsou členy vládnoucí Vučičovy Srbské pokrokové strany,“ řekl serveru aktuality.sk Slovák žijící v srbské obci Sremska Mitrovica.
Pellegrini rovněž čelí kritice části slovenské menšiny žijící v Srbsku, protože neodsoudil incident, který se v Báčském Petrovci odehrál letos v srpnu. Příznivci Vučičovy vládní Srbské pokrokové strany tehdy zničili výstavu srbských Slováků, která ukazovala realitu protivládních protestů v Srbsku, připomíná deník Sme. Kancelář prezidenta situaci označila za „vnitropolitický konflikt“, do něhož nebude zasahovat.
Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2022 žije v bezmála sedmimilionovém Srbsku 41 730 Slováků. Z toho 39 807 žije v severosrbské autonomní oblasti Vojvodina, kde se Báčsky Petrovec nachází, informuje na stránkách Národní rada slovenské národní menšiny.