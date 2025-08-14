Minulý víkend ve městě Bački Petrovac v srbské Vojvodině narušili příznivci vládní Srbské pokrokové strany (SNS) výstavu fotografií zachycující protesty studentů. Akce byla součástí nejvýznamnější kulturní události tamní slovenské menšiny. Sympatizanti prezidenta Aleksandara Vučiče fotografie zničili, incident přitom doprovázely i fyzické střety. Několik lidí dle médií utrpělo zranění. Slovenská vláda se napadených nezastala.
Slováky v Srbsku napadli a zranili Vučičovi příznivci
„Když jedna zaměstnankyně nejmenované instituce uviděla naše fotografie, věděli jsme, že se může něco stát, a upozornili jsme na to policii. Ta nám řekla, ať si neděláme starosti, že se nic nestane,“ popsala pro slovenský deník Sme politoložka a účastnice studentských protestů Sara Valentik. Nicméně po chvíli podle ní k výstavě přišli zaměstnanci tamní samosprávy spolu s neznámými lidmi a začali fotografie strhávat. Na organizátory prý křičeli a vyhrožovali jim.
„Oni přišli z jedné strany, policie z druhé. Policisté počkali, až strhnou všechny fotografie (…), teprve pak se postavili vedle stromů, aby jakoby udržovali pořádek,“ dodala Valentik.
„Potom jsme tam seděli několik hodin, dali jsme to na sociální sítě a vtom se k nám přidali váleční veteráni z Nového Sadu. Zde je třeba zdůraznit, že ačkoli Srbové trhali naše fotografie, jiní Srbové nás přišli podpořit – nejde o konflikt mezi Srby a Slováky,“ řekl portálu Aktuality.sk jeden z organizátorů výstavy Ivan Bartoš.
Policie nezasáhla
Veteráni prý pomohli výstavu znovu nainstalovat, avšak Vučičovi sympatizanti se vrátili, podle Bartoše tentokrát „agresivnější a připraveni se prát“. „Začali nás bít, zejména válečné veterány. Trvalo to asi pět minut, několik lidí utrpělo zranění. Jeden veterán měl vážné zranění hlavy, starší paní srazili na zem a bili ji,“ popsal.
Organizátoři a svědci pro média uvedli, že šlo o členy či příznivce vládní SNS. „Někteří z nich jsou také členy krajského parlamentu nebo zastávají funkce v obci. Přišli s neznámými lidmi, většími chlapy, kteří tam byli jen proto, aby použili sílu,“ upřesnila Valentik.
Tamní policie proti účastníkům prý nezasáhla, další den dokonce blokovala přístupové cesty do města, aby lidé nemohli přijít podpořit organizátory výstavy, píše Sme. V neděli odpoledne se totiž do Báčského Petrovce chtěli vydat váleční veteráni, motorkáři a občané jiných měst, aby organizátorům výstavy vyjádřili podporu. Do města se však kvůli blokádě nedostali. Výstavu nakonec otevřeli po páté hodině odpoledne přibližně na dvě a půl hodiny. To už situace prý zůstala klidná.
„Reakce vlády kde?“
Slovenské opoziční strany Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a Solidarita (SaS) kritizují vládu pro nečinnost. „Popis toho, co se stalo v Srbsku vůči příslušníkům národnostní menšiny, má na stole ministr zahraničních věcí Juraj Blanár (Smer),“ tvrdil na pondělní tiskové konferenci člen PS Ivan Korčok.
„Slyšíte to ticho? Provládní nacionalisté v Srbsku dorazili na kulturní akci tamější slovenské menšiny, zničili ji, zranili lidi. Reakce vlády kde? (Ministryně kultury Martina) Šimkovičová? Nic,“ napsala na síti X SaS.
Slovenské krajanské spolky v mnoha zemích světa vyzvaly kabinet premiéra Roberta Fica (Smer), prezidenta Petera Pellegriniho a ministra zahraničí Blanára, aby aktivně chránili práva slovenské menšiny v Srbsku. Incident považují za nebezpečný precedent.
Fico potyčky neodsoudil
„Srbská vláda si zaslouží naše poděkování za přístup ke Slovenkám a Slovákům žijícím v Srbsku. Moudří liberálové a progresivisté jako obvykle ignorují objektivní informace, zasahují do záležitostí suverénního Srbska a přispívají k dalšímu rozdělování lidí,“ prohlásil Fico v reakci na kritiku opozice v souvislosti s incidentem.
Událost z Báčského Petrovca je podle Fica „čistě vnitrostátní politickou záležitostí suverénního Srbska a nemá nic společného s postavením slovenské národnostní menšiny, kterému slovenská vláda ve spolupráci se srbskou vládou věnuje mimořádnou pozornost,“ doplnil. Výstava podle něj „nebyla povolená“ a fotografie v řadách Vučičových podporovatelů „vyvolaly reakci a došlo k potyčkám“. Premiér přitom tyto střety nijak neodsoudil.
Desítky zraněných při protivládních protestech
Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil šestnáct lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek.
Už devátým měsícem tak v zemi pokračují protesty proti populistickému prezidentu Vučičovi. Úterní demonstrace si podle agentury AP vyžádaly desítky zraněných. Střety mezi příznivci a odpůrci vlády začaly v úterý večer ve městě Vrbas, které leží severozápadně od metropole Bělehradu.
Pořádková policie tam oddělila demonstranty z protichůdných táborů, kteří na sebe navzájem začali házet světlice, kamení a lahve. Zranění utrpělo i šestnáct strážců zákona; policie rovněž několik lidí zadržela. Podobné incidenty byly hlášeny z protestů na dalších místech v zemi.
Vučić vládne v Srbsku už dvanáct let. Mandát mu končí v roce 2027, kdy by se měly v zemi vedle prezidentských konat i parlamentní volby. Prezident opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.
Srbsko oficiálně usiluje o členství v Evropské unii, ale Vučić udržuje silné vazby na Rusko a Čínu. Od nástupu k moci čelí obviněním z potlačování demokratických svobod, píše AP.