Demonstranti v Srbsku staví barikády. „Všichni budete zatčeni,“ pohrozil Vučić

Protesty ale pokračují dál. Studentský požadavek na okamžité předčasné volby Vučič opakovaně odmítá a trvá na řádném termínu v roce 2027, kdy by se měly v Srbsku vedle prezidentských konat také parlamentní volby.

„Moc se získává ve volbách,“ říká Vučić

Kritici tvrdí, že se Vučić od svého nástupu k moci před více než deseti lety chová více autoritářsky – omezuje demokratické svobody a přehlíží korupci i organizovaný zločin. On sám to popírá. „Moc se získává ve volbách a pouze tehdy, když je vyhlásí příslušné orgány,“ míní prezident.

„Co se děje, je to, že se nevzdáme. Chceme svrhnout Vučiče. Může přijít kdokoliv jiný,“ zdůraznila jedna z demonstrantek. „Jsou to mírové protesty, a tím to končí. Nikdo tady nezpůsobuje žádné problémy. Lidé tu stojí a snaží se vyjádřit,“ dodal další demonstrant.

Kvůli násilí v Srbsku se už ozval i Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. „Pozorně sledujeme vývoj v Srbsku po zprávách o násilí, obtěžování a svévolném zatýkání protestujících. Vyzýváme úřady, aby projevily zdrženlivost a respektovaly svobodu projevu a právo na pokojné shromažďování. Jsou zapotřebí opatření, která obnoví důvěru a otevřou prostor pro sociální dialog,“ píše v prohlášení úřad.

Protivládní protesty odstartovala nehoda z loňského listopadu, kdy ve městě Novi Sad zemřelo kvůli zřícení nově opravené střechy nádraží šestnáct lidí. Mnoho Srbů připisuje tuto tragédii zkorumpované a zanedbané státní infrastruktuře.