Tragédie v Novém Sadu před půl rokem zažehla srbské protesty

Protivládní akce vedou studenti, kteří před několika měsíci zahájili také blokádu univerzit. Ve čtvrtek se do nich poprvé zapojili i odboráři, napsala agentura AFP. Účastníci demonstrací považují tragédii v Novém Sadu za symbol korupce ve státní správě, jejímž důsledkem jsou mimo jiné právě nekvalitně provedené stavby.

Běh do Bruselu

Ani půl roku po tragédii neztrácejí lidé energii a nápady k dalším protestům. Jedním z posledních je běh z Nového Sadu do Bruselu. Studenti, kteří jsou hnací silou demonstrací, v sídle EU chtějí připomenout, že bojují za vládu práva a důstojnost. „Dopis, který neseme, bude přečten na zasedání Evropského parlamentu, aby lidé slyšeli víc o politické a společenské krizi v Srbsku,“ říká student Aleksa Dimitrijević.

Informace o dění v zemi, která formálně usiluje o členství v Unii a zároveň udržuje blízké vztahy s Ruskem a Čínou, se do Bruselu už donesly. Evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová během úterní návštěvy Bělehradu vyzvala srbskou vládu k reformě soudnictví a zajištění svobodných médií a férových voleb. „Vím, že to, co žádáme, je velmi blízko požadavkům občanů, kteří protestovali a protestují v ulicích srbských měst,“ prohlásila.