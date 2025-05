Vučić přitvrzuje proti univerzitám, ty mluví o „existenční hrozbě“

Zásah výrazně oslabí globální postavení srbských vysokých škol, které do značné míry vychází právě z výsledků výzkumu. „Pokud nemáte vědu, nemáte ani univerzitu,“ prohlásila Stefanovičová.

Vyhláška také značně omezí možnosti kariérního postupu, jelikož akademici jsou hodnoceni mimo jiné podle kvality a množství publikovaných prací a účasti na vědeckých konferencích.

Podle Tanji Todorovičové z Univerzity v Novém Sadu pedagogové nadále podporují požadavky studentů, a to i přesto, že mnozí z nich čelí „existenční hrozbě“. V aktuální situaci je univerzitním zaměstnancům vyplácena asi osmina jejich běžné mzdy. „Jsou případy, kdy jsou oba rodiče profesoři a pro mnoho z nich je to otázkou přežití,“ zdůraznila Todorovićová. „Je to forma nátlaku, která nás má donutit vrátit se do učeben a jít proti protestujícím studentům,“ dodává.

Destabilizace univerzit pokutami

Vučić i vláda jeho SNS se sice staví otevřeně ke spolupráci s Ruskem, oficiálně ale proklamuje, že chce dovést zemi ke členství v Evropské Unii. Srbsko už dokončilo přístupová jednání s EU v oblasti vědy a výzkumu, profesoři proto nyní vzhledem k nedávným změnám volají po opětovném posouzení svobody v této oblasti a obnovení přechozích standardů.

Děkan Bělehradské univerzity Vladan Djokić se v této souvislosti několikrát sešel s novým premiérem Djurem Macutem, aby probral situaci univerzit, zejména „finanční podkopávání vysokých škol, které ovlivňuje i jejich autonomii“.„Nejde jen o to, že profesoři a asistenti nedostávají své platy nebo dostávají jen dvanáct procent z nich, ale také o určité kontrolní postupy, které ukládají univerzitním institucím pokuty,“ řekl Djokić novinářům. „To vysoké školy finančně značně destabilizuje,“ dodal.