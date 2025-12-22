Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Je dobře, že premiér Andrej Babiš (ANO) naplňuje, co slíbil. Zásadní ale bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu Agrofert jakkoli ovlivňovat, míní předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zda v pondělí oznámeným řešením prostřednictvím fondu RSVP Trust Babiš skutečně naplní evropskou a národní legislativu, musí dle šéfa opoziční KDU-ČSL Marka Výborného posoudit právní experti, a to především, až se tak skutečně stane. Dle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že fond ze své podstaty není „slepý“.
Babiš v pondělí potvrdil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK. Ta o všem informovala ČTK a Babiš následně agentuře sdělil, že tak učiní do termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování předsedou vlády.
Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.
„Je dobře, že premiér naplňuje to, co slíbil ve svém projevu i panu prezidentovi. Od samého začátku ale říkáme, že klíčové bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu jakkoli ovlivňovat,“ zdůraznil Havel. To byl dle něj problém v době, kdy byl Babiš premiérem poprvé – v případě Mafry nebo Agrofertu. „Zda se nyní situace skutečně změnila, je příliš brzy hodnotit. To, jestli se do řízení firem nebude nijak vměšovat, bude potřeba pečlivě sledovat a kontrolovat,“ dodal předseda TOP 09.
„Tato předběžná vyjádření žádnou hodnotu nemají,“ komentoval nejnovější vývoj předseda lidovců Výborný. Jejich vedlejším účelem je dle něj mediálně překrýt množství problémů Babiše a jeho vlády. „Od snahy jmenovat do vlády příležitostně hajlujícího Filipa Turka, přes Česko poškozující postoj na Evropské radě až po čistky na ministerstvech a neschopnost sestavit státní rozpočet bez porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ napsal ČTK.
Hřib k oznámení uvedl, že určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že tento fond ze své podstaty není „slepý“, protože Babiš ví naprosto přesně, co v něm je. „A z jakých rozhodnutí na úrovni vlády bude těžit Agrofert, který logicky zdědí jeho děti. Andrej Babiš by měl také co nejdříve vrátit 7,5 miliardy, jejichž neoprávněné čerpání vyplývá z už existujících soudních rozsudků z doby jeho předchozího svěřenského fondu,“ vyzval předseda Pirátů.