Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Je dobře, že premiér Andrej Babiš (ANO) naplňuje, co slíbil. Zásadní ale bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu Agrofert jakkoli ovlivňovat, míní předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zda v pondělí oznámeným řešením prostřednictvím fondu RSVP Trust Babiš skutečně naplní evropskou a národní legislativu, musí dle šéfa opoziční KDU-ČSL Marka Výborného posoudit právní experti, a to především, až se tak skutečně stane. Dle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že fond ze své podstaty není „slepý“.

Babiš v pondělí potvrdil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou kanceláře DBK. Ta o všem informovala ČTK a Babiš následně agentuře sdělil, že tak učiní do termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování předsedou vlády.

Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.

„Je dobře, že premiér naplňuje to, co slíbil ve svém projevu i panu prezidentovi. Od samého začátku ale říkáme, že klíčové bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu jakkoli ovlivňovat,“ zdůraznil Havel. To byl dle něj problém v době, kdy byl Babiš premiérem poprvé – v případě Mafry nebo Agrofertu. „Zda se nyní situace skutečně změnila, je příliš brzy hodnotit. To, jestli se do řízení firem nebude nijak vměšovat, bude potřeba pečlivě sledovat a kontrolovat,“ dodal předseda TOP 09.

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust
Andrej Babiš (ANO)

„Tato předběžná vyjádření žádnou hodnotu nemají,“ komentoval nejnovější vývoj předseda lidovců Výborný. Jejich vedlejším účelem je dle něj mediálně překrýt množství problémů Babiše a jeho vlády. „Od snahy jmenovat do vlády příležitostně hajlujícího Filipa Turka, přes Česko poškozující postoj na Evropské radě až po čistky na ministerstvech a neschopnost sestavit státní rozpočet bez porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ napsal ČTK.

Hřib k oznámení uvedl, že určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že tento fond ze své podstaty není „slepý“, protože Babiš ví naprosto přesně, co v něm je. „A z jakých rozhodnutí na úrovni vlády bude těžit Agrofert, který logicky zdědí jeho děti. Andrej Babiš by měl také co nejdříve vrátit 7,5 miliardy, jejichž neoprávněné čerpání vyplývá z už existujících soudních rozsudků z doby jeho předchozího svěřenského fondu,“ vyzval předseda Pirátů.

Výběr redakce

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

před 14 mminutami
Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

19:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

Rusko odmítlo vánoční příměří, chystá rozsáhlé útoky, varoval Zelenskyj

před 1 hhodinou
Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě

09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

10:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

16:38Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda

Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda

13:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Prodejci zbraní letos nahlásili devět podezřelých pokusů o nákup

Prodejci zbraní letos nahlásili devět podezřelých pokusů o nákup

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Je dobře, že premiér Andrej Babiš (ANO) naplňuje, co slíbil. Zásadní ale bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu Agrofert jakkoli ovlivňovat, míní předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zda v pondělí oznámeným řešením prostřednictvím fondu RSVP Trust Babiš skutečně naplní evropskou a národní legislativu, musí dle šéfa opoziční KDU-ČSL Marka Výborného posoudit právní experti, a to především, až se tak skutečně stane. Dle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že fond ze své podstaty není „slepý“.
před 14 mminutami

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Ta o tom v pondělí informovala agenturu ČTK a Babiš následně potvrdil, že tak učiní do termínu stanoveného zákonem, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem. Správcem tohoto fondu je bankéř Wilfried Reinhard Elbs a dohlížet na něj bude protektorka Věra Výtvarová. Elektorem je právník Patrik Bureš.
19:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě

Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura sdělil, že peníze ze státního rozpočtu nepůjdou na zbraně a munici pro Ukrajinu. Řekl to na tiskové konferenci po pondělním jednání poslaneckého klubu SPD, kde jeho členové projednávali mimo jiné i výroky ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Ten se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám včetně toho k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, oznámil už dříve místopředseda SPD Radim Fiala. Šlo o reakci na Zůnovy páteční výroky. Muniční iniciativu, ke které se Zůna v pátek také vyjádřil, projedná sedmého ledna Bezpečnostní rada státu.
09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vánočním nákupům na poslední chvíli vévodí poukázky či dárkové koše

Vánoční nákupy vrcholí. Lidé často pořizují zásoby jídla a někteří ještě i dárky. Mezi ty nejžádanější patří přednabité karty, poukazy na výrobky nebo zážitky či tematické balíčky zboží. Po těch je poptávka oproti loňsku vyšší. Rostl také zájem o odložené platby, protože Češi letos podle on-line platební služby hojně objednávali na poslední chvíli a riskovali, že zboží neobdrží včas. Za uplynulý víkend se obchodníkům zisky zvýšily oproti předchozímu týdnu až o čtyřicet procent, sezonu ale hodnotí jako srovnatelnou s tou minulou. Některým kamenným obchodům však tržby meziročně klesly kvůli internetové konkurenci. Právě e-shopy naopak očekávají vyšší čísla než loni.
před 1 hhodinou

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

Vláda stáhne ze sněmovny návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) připravený předchozím kabinetem. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Současná koalice návrh kritizovala kvůli jeho nesouladu s návrhem státního rozpočtu. Samotným návrhem rozpočtu na příští rok se vláda v pondělí nezabývala.
10:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Od ledna ubude na úřadech 322 míst, schválila vláda

Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu, řekl po zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku roku 2025 bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh takzvané systemizace počítá pro letošní rok s číslem 73 352.
13:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Prodejci zbraní letos nahlásili devět podezřelých pokusů o nákup

Policie za rok řešila devět podezřelých nákupů nebo pokusů o nákup zbraní. Osm jich vyhodnotila jako nezávadné, jeden případ ještě prověřuje, uvedlo pro ČT policejní prezidium. Jednalo se například o situace, kdy se někdo pokusil koupit zbraň bez potřebných dokladů. Prodejci zbraní a střeliva mají novou povinnost hlásit policii podezřelé nákupy od ledna.
před 5 hhodinami

Pokud Babiš navrhne Turka na ministra, Pavel ho nejmenuje

Prezident Petr Pavel předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) na ministra životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka nenavrhne. Pokud by ho navrhl, prezident by ho nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Uvedl to Hrad po Turkově schůzce s Pavlem. Podle předsedy Motoristů Petra Macinky Turek kandidátem na ministra zůstává. Babiš se chce s Turkem a Macinkou do Vánoc sejít, Pavlovi stanovisko řekne 7. ledna u novoročního oběda.
03:18Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...