Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina


Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení, uvedl podle agentury Reuters náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche.

Případ Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, v němž čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, způsobil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě potíže.

Trump opakovaně popřel, že by věděl o Epsteinově obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, ale přiznal, že byli s finančníkem přátelé, dokud se před Epsteinovým odsouzením v roce 2008 jejich cesty nerozešly.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady šéfa Bílého domu v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují
Jeffrey Epstein

Trumpova administrativa se uvolněním nové sady snaží vyhovět zákonu, který v listopadu přijal Kongres. Ten ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům ukládá povinnost zveřejnit všechny dokumenty související s Epsteinem. Zákon drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu. Zákon lhůtu stanovil do 19. prosince 2025. Ministerstvo ale uvedlo, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat déle.

Blanche v pátek odmítl, že by ministerstvo zadržovalo nějaké „supertajné dokumenty“. Zdržení podle něj bylo způsobeno nutností dokumenty zkontrolovat a odstranit osobní údaje asi tisícovky obětí. Z fotografií a videí totiž byly odstraněny všechny ženy s výjimkou Ghislaine Maxwellové, která byla Epsteinovou blízkou spolupracovnicí. Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena k dvacetiletému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

