Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

Vazby zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina sahaly i do Ruska, ukazují dokumenty zveřejněné na konci ledna. Podle nich si domlouval schůzky i s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Epsteinova kuplířská činnost, během níž měl poskytnout mnoho žen mocným mužům, podle serveru The Telegraph připomíná praktiky sovětských tajných služeb na získání kompromitujících materiálů.
„Ruska je krásná a důvěryhodná,“ napsal Epstein tehdejšímu britskému princi Andrewovi v roce 2010. Jednu z jejich e-mailových konverzací před týdnem zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) spolu s třemi miliony dokumentů, 180 tisíci fotografií a dvěma tisíci videí.
Mezi nimi je 1056 dokumentů, které zmiňují Putina, a více než devět tisíc, které odkazují na Moskvu. Podle britského serveru The Telegraph tyto materiály naznačují, že Epstein měl možnost setkat se s Putinem, a to i po svém odsouzení v roce 2008 za zprostředkování dětské prostituce.
Podle The Telegraph si totiž Epstein s Rusy vybudoval takové vztahy, že se v roce 2011 mohl setkat s Putinem. V září toho roku obdržel e-mail od jednoho ze svých spolupracovníků, jehož identitu resort spravedlnosti zakryl, který hovořil o „schůzce s Putinem“ během nadcházející cesty do Ruska.
„Mluvil jsem s Igorem. Říkal, že když jsi byl naposledy v Palm Beach, řekl jsi mu, že máš schůzku s Putinem 16. září a že si může zarezervovat letenku do Ruska, aby tam dorazil pár dní před tebou,“ stálo v e-mailu.
Nově zveřejněné dokumenty naznačují, že Epstein měl v roce 2014 domluvenou další schůzku s ruským vládcem, není však jasné, zda se uskutečnila. Mohla být zrušena poté, co Ruskem vedené síly v červenci 2014 sestřelily letadlo společnosti Malaysia Airlines, přičemž na palubě zahynulo téměř tři sta lidí. Japonský prostředník totiž tehdy Epsteinovi sdělil, že plánovaná schůzka s Putinem se jeví jako „špatný nápad“.
Přátelé v FSB
V roce 2015 pak měl Epstein napsat tehdejšímu náměstkovi ministra hospodářského rozvoje Ruska a absolventovi akademie ruské tajné služby FSB Sergeji Beljakovovi, že „ruská dívka z Moskvy (…) se pokouší vydírat skupinu vlivných podnikatelů v New Yorku“ a že „je to špatné pro podnikání všech zúčastněných“.
Podle dalšího e-mailu, který kuplíř poslal sám sobě, se zdá, že plánoval strategii, jak s danou ženou naložit a zmařit její pokus o vydírání. „Měla byste vědět, že jsem považoval za nutné kontaktovat některé přátele v FSB,“ napsal Epstein.
Epsteinovy zveřejněné e-maily také naznačují, jakým způsobem kuplíř a jeho spolupracovníci získávali atraktivní mladé ruské ženy. „Zítra organizuji večeři pro několik nových ruských dívek (…), uvidíme se v 10,“ napsal Epstein v roce 2010 osobě, jejíž jméno americké ministerstvo zakrylo.
„Mám pro tebe dvě ruské dívky, jednu 21letou a druhou 24letou. Jedna je štíhlá, druhá má pěkné křivky a je velmi roztomilá,“ stojí v jiném e-mailu, který Epsteinovi adresovala osoba, jejíž identitu resort zakryl. Další korespondence zahrnuje žádosti o rezervaci letů pro ruské modelky a jejich doprovod z Moskvy do Paříže či z Moskvy do New Yorku.
Sovětský „kompromat“
The Telegraph naznačil, že najímání ruských dívek svědčí o tom, že Epstein řídil „klasickou operaci na kompromitující materiály“. Bývalý špion ruské tajné služby GRU Viktor Suvorov pro server Politico popsal, jak sovětské špionážní agentury získávaly kompromitující materiály na nadané studenty, podnikatele na vzestupu, nadějné politiky či mladé vědce a další „lidi s budoucností“ z rozvojových a klíčových zemí.
Prvním krokem bylo pozvat je do Moskvy, kde se ubytovali v luxusním hotelu a dostalo se jim velkorysého pohoštění. „Všechno je zdarma. Jsou tam večírky s hezkými dívkami. Můžete s nimi zajít do sauny a kdo ví, co ještě,“ popsal Suvorov.
Háček byl v tom, že ubytování a hotelové pokoje byly pod neustálým dohledem skrytých kamer, sdělil Suvorov. „Zájem byl jen jeden. Shromáždit informace a uchovat si je pro budoucnost,“ dodal.
Tento postup podle Suvorova fungoval v dlouhodobém horizontu. Za deset nebo dvacet let sice z řady hostů nebyly nijak výjimeční lidé, ale někteří se dostali do vlivných pozic ve svých zemích. „V tomto okamžiku se ozve: ‚Ťuk, ťuk. Pamatujete si tu úžasnou party v Moskvě? Byl to nádherný večer. Byl jste tak opilý. Nepamatujete si to? Nevadí, ukážeme vám něco pro osvěžení paměti‘,“ přiblížil Suvorov.
„Epstein měl údajně kontakty s ruskými úředníky a samotným Putinem. Mnoho z jeho dívek bylo Rusek. Jeho okolím prošli mocní představitelé západní elity. Jaká je pravděpodobnost, že se nejednalo o klasickou ruskou kompromat operaci a že americké ministerstvo spravedlnosti prostě ignoruje to, co je všem na očích?“ položila otázku reportérka Tetjana Kozyrjeva, která se zaměřuje na korupci na vysoké úrovni po celém světě a která spolupracovala se serverem The Telegraph.
Vazby na Rusko prověřuje Polsko
Kvůli podezření, že měl Epstein vazby na ruské tajné služby, se polská vláda rozhodla vytvořit speciální pracovní skupinu, oznámil během úterní tiskové konference premiér Donald Tusk.
Jejím úkolem bude prověřit i Epsteinovy kontakty na Polsko, dodal premiér s odkazem na zveřejněné materiály, které naznačují, že jisté osoby z Krakova mohly komunikovat s Epsteinem o „polských ženách nebo dívkách“.
Tusk sdělil, že vyšetřovatelé prozkoumají „všechny materiály, které jsou v současné době veřejně dostupné“. Dodal, že Varšava může požádat Washington o další dokumenty, které by mohly obsahovat informace o polských občanech.
Možnost práce pro Mosad
Poslední série zveřejněných spisů odhaluje podezření západních zpravodajských agentur, že Epstein mohl pracovat i jako agent izraelské tajné služby Mosad, napsal The Telegraph. Server se mimo jiné odkázal na odtajněnou zprávu amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), ve které se píše, že důvěrný zdroj „si je jistý, že Epstein byl kooptovaným agentem Mosadu“.
„Epstein byl blízkým přítelem bývalého izraelského premiéra Ehuda Baraka a pod jeho vedením absolvoval výcvik špiona,“ citoval The Telegraph zdroj FBI. Barak, který na začátku své kariéry pracoval v izraelské vojenské rozvědce, navštívil v letech 2013 až 2017 Epsteinův newyorský dům více než třicetkrát.
Epstein byl podle The Telegraph naverbován do světa špionáže britským mediálním magnátem Robertem Maxwellem, o kterém napsal, že pracoval pro Mosad. Maxwell zemřel v roce 1991 poté, co údajně spadl z paluby své jachty v Atlantiku.
Jeho dcera Ghislaine Maxwellová se stala Epsteinovou dlouholetou partnerkou, která se podílela na jeho zločinech. Před několika lety byla odsouzena k dvacetiletému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.