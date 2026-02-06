Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty


před 1 hhodinou|Zdroj: The Telegraph, Politico, ČT24, TVP World

Vazby zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina sahaly i do Ruska, ukazují dokumenty zveřejněné na konci ledna. Podle nich si domlouval schůzky i s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Epsteinova kuplířská činnost, během níž měl poskytnout mnoho žen mocným mužům, podle serveru The Telegraph připomíná praktiky sovětských tajných služeb na získání kompromitujících materiálů.

„Ruska je krásná a důvěryhodná,“ napsal Epstein tehdejšímu britskému princi Andrewovi v roce 2010. Jednu z jejich e-mailových konverzací před týdnem zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) spolu s třemi miliony dokumentů, 180 tisíci fotografií a dvěma tisíci videí.

Mezi nimi je 1056 dokumentů, které zmiňují Putina, a více než devět tisíc, které odkazují na Moskvu. Podle britského serveru The Telegraph tyto materiály naznačují, že Epstein měl možnost setkat se s Putinem, a to i po svém odsouzení v roce 2008 za zprostředkování dětské prostituce.

Clintonovi budou v Kongresu vypovídat v Epsteinově případu, dříve to odmítli
Bill a Hillary Clintonovi na inauguraci Donalda Trumpa, 20. ledna 2025

Podle The Telegraph si totiž Epstein s Rusy vybudoval takové vztahy, že se v roce 2011 mohl setkat s Putinem. V září toho roku obdržel e-mail od jednoho ze svých spolupracovníků, jehož identitu resort spravedlnosti zakryl, který hovořil o „schůzce s Putinem“ během nadcházející cesty do Ruska.

„Mluvil jsem s Igorem. Říkal, že když jsi byl naposledy v Palm Beach, řekl jsi mu, že máš schůzku s Putinem 16. září a že si může zarezervovat letenku do Ruska, aby tam dorazil pár dní před tebou,“ stálo v e-mailu.

Nově zveřejněné dokumenty naznačují, že Epstein měl v roce 2014 domluvenou další schůzku s ruským vládcem, není však jasné, zda se uskutečnila. Mohla být zrušena poté, co Ruskem vedené síly v červenci 2014 sestřelily letadlo společnosti Malaysia Airlines, přičemž na palubě zahynulo téměř tři sta lidí. Japonský prostředník totiž tehdy Epsteinovi sdělil, že plánovaná schůzka s Putinem se jeví jako „špatný nápad“.

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina
Keir Starmer

Přátelé v FSB

V roce 2015 pak měl Epstein napsat tehdejšímu náměstkovi ministra hospodářského rozvoje Ruska a absolventovi akademie ruské tajné služby FSB Sergeji Beljakovovi, že „ruská dívka z Moskvy (…) se pokouší vydírat skupinu vlivných podnikatelů v New Yorku“ a že „je to špatné pro podnikání všech zúčastněných“.

Podle dalšího e-mailu, který kuplíř poslal sám sobě, se zdá, že plánoval strategii, jak s danou ženou naložit a zmařit její pokus o vydírání. „Měla byste vědět, že jsem považoval za nutné kontaktovat některé přátele v FSB,“ napsal Epstein.

Jeffrey Epstein na fotografii zveřejněné dříve výborem americké Sněmovny reprezentantů, na snímku je s několika ženami, jejichž identita byla zakryta
Zdroj: Reuters/House Oversight Committee Democrats

Epsteinovy zveřejněné e-maily také naznačují, jakým způsobem kuplíř a jeho spolupracovníci získávali atraktivní mladé ruské ženy. „Zítra organizuji večeři pro několik nových ruských dívek (…), uvidíme se v 10,“ napsal Epstein v roce 2010 osobě, jejíž jméno americké ministerstvo zakrylo.

„Mám pro tebe dvě ruské dívky, jednu 21letou a druhou 24letou. Jedna je štíhlá, druhá má pěkné křivky a je velmi roztomilá,“ stojí v jiném e-mailu, který Epsteinovi adresovala osoba, jejíž identitu resort zakryl. Další korespondence zahrnuje žádosti o rezervaci letů pro ruské modelky a jejich doprovod z Moskvy do Paříže či z Moskvy do New Yorku.

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem
Prezident Světového ekonomického fóra Börge Brende

Sovětský „kompromat“

The Telegraph naznačil, že najímání ruských dívek svědčí o tom, že Epstein řídil „klasickou operaci na kompromitující materiály“. Bývalý špion ruské tajné služby GRU Viktor Suvorov pro server Politico popsal, jak sovětské špionážní agentury získávaly kompromitující materiály na nadané studenty, podnikatele na vzestupu, nadějné politiky či mladé vědce a další „lidi s budoucností“ z rozvojových a klíčových zemí.

Prvním krokem bylo pozvat je do Moskvy, kde se ubytovali v luxusním hotelu a dostalo se jim velkorysého pohoštění. „Všechno je zdarma. Jsou tam večírky s hezkými dívkami. Můžete s nimi zajít do sauny a kdo ví, co ještě,“ popsal Suvorov.

Háček byl v tom, že ubytování a hotelové pokoje byly pod neustálým dohledem skrytých kamer, sdělil Suvorov. „Zájem byl jen jeden. Shromáždit informace a uchovat si je pro budoucnost,“ dodal.

Tento postup podle Suvorova fungoval v dlouhodobém horizontu. Za deset nebo dvacet let sice z řady hostů nebyly nijak výjimeční lidé, ale někteří se dostali do vlivných pozic ve svých zemích. „V tomto okamžiku se ozve: ‚Ťuk, ťuk. Pamatujete si tu úžasnou party v Moskvě? Byl to nádherný večer. Byl jste tak opilý. Nepamatujete si to? Nevadí, ukážeme vám něco pro osvěžení paměti‘,“ přiblížil Suvorov.

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech
Slovenský diplomat Miroslav Lajčák (vlevo) na snímku s Jeffreym Epsteinem

„Epstein měl údajně kontakty s ruskými úředníky a samotným Putinem. Mnoho z jeho dívek bylo Rusek. Jeho okolím prošli mocní představitelé západní elity. Jaká je pravděpodobnost, že se nejednalo o klasickou ruskou kompromat operaci a že americké ministerstvo spravedlnosti prostě ignoruje to, co je všem na očích?“ položila otázku reportérka Tetjana Kozyrjeva, která se zaměřuje na korupci na vysoké úrovni po celém světě a která spolupracovala se serverem The Telegraph.

Vazby na Rusko prověřuje Polsko

Kvůli podezření, že měl Epstein vazby na ruské tajné služby, se polská vláda rozhodla vytvořit speciální pracovní skupinu, oznámil během úterní tiskové konference premiér Donald Tusk.

Jejím úkolem bude prověřit i Epsteinovy kontakty na Polsko, dodal premiér s odkazem na zveřejněné materiály, které naznačují, že jisté osoby z Krakova mohly komunikovat s Epsteinem o „polských ženách nebo dívkách“.

Tusk sdělil, že vyšetřovatelé prozkoumají „všechny materiály, které jsou v současné době veřejně dostupné“. Dodal, že Varšava může požádat Washington o další dokumenty, které by mohly obsahovat informace o polských občanech.

Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady
Riga, hlavní město Lotyšska

Možnost práce pro Mosad

Poslední série zveřejněných spisů odhaluje podezření západních zpravodajských agentur, že Epstein mohl pracovat i jako agent izraelské tajné služby Mosad, napsal The Telegraph. Server se mimo jiné odkázal na odtajněnou zprávu amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), ve které se píše, že důvěrný zdroj „si je jistý, že Epstein byl kooptovaným agentem Mosadu“.

„Epstein byl blízkým přítelem bývalého izraelského premiéra Ehuda Baraka a pod jeho vedením absolvoval výcvik špiona,“ citoval The Telegraph zdroj FBI. Barak, který na začátku své kariéry pracoval v izraelské vojenské rozvědce, navštívil v letech 2013 až 2017 Epsteinův newyorský dům více než třicetkrát.

Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina
Jeffrey Epstein na archivní fotce, kterou v prosinci 2025 uvolnilo americké ministerstvo spravedlnosti

Epstein byl podle The Telegraph naverbován do světa špionáže britským mediálním magnátem Robertem Maxwellem, o kterém napsal, že pracoval pro Mosad. Maxwell zemřel v roce 1991 poté, co údajně spadl z paluby své jachty v Atlantiku.

Jeho dcera Ghislaine Maxwellová se stala Epsteinovou dlouholetou partnerkou, která se podílela na jeho zločinech. Před několika lety byla odsouzena k dvacetiletému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na fotografii zveřejněné americkým ministerstvem
Zdroj: Reuters/U.S. Justice Department

Výběr redakce

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

před 9 mminutami
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

před 23 mminutami
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

11:16Aktualizovánopřed 24 mminutami
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

09:27Aktualizovánopřed 43 mminutami
Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

09:18Aktualizovánopřed 46 mminutami
Líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů může začít, rozhodl ÚS

Líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů může začít, rozhodl ÚS

před 55 mminutami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Podle EK se TikTok zatím nesnaží eliminovat rizika, společnosti hrozí pokuta.
před 9 mminutami

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního klipu o zfalšování prezidentských voleb. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.
před 23 mminutami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí a více než devadesát zranil, informovala agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do mešity.
11:16Aktualizovánopřed 24 mminutami

Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, míní Síkela

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN) ve čtvrtečním Interview ČT24 poznamenal, že s konkurenceschopností Evropy to z hlediska tradičního pojetí „vůbec není tak zlé“. Připustil ovšem, že Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, která se přelévá do otázek bezpečnosti, nezávislosti a samostatnosti. Pro budoucí růst Evropské unie jsou podle něho zásadní dohody s jihoamerickým blokem Mercosur a Indií. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 35 mminutami

Američané v Ománu jednají s Íránci o jaderném programu

Washington a Teherán v pátek zahájily jednání o íránském jaderném programu, informuje agentura Reuters. Úvodní část již skončila, rokování mezi delegacemi, jehož konkrétní agenda není známá, se odehrává nepřímo přes prostředníky. Předcházela tomu dopolední schůzka ministrů zahraničí Íránu a Ománu v Maskatu, který rozhovory hostí, píše AFP.
09:18Aktualizovánopřed 46 mminutami

Ruské útoky zabily pár v rodinném domě. Zasáhly i psí útulek

Dva lidé zemřeli v noci na pátek při útoku ruského dronu na rodinný dům ve Vilňansku v Záporožské oblasti na východě Ukrajiny, informoval na telegramovém účtu šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov s tím, že mrtvými jsou manželé. Podle stejného zdroje Rusové udeřili i přímo na město Záporoží, kde poškodili několik budov a „odstřihli“ tak na dvanáct tisíc domácností od elektřiny. V oblasti byl také dle agentury AP zničen psí útulek.
před 1 hhodinou

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, generálporučík je v nemocnici ve vážném stavu, píše v pátek portál Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Alexejev je spojován s pokusem o vraždu Sergeje Skripala, dle Reuters také vyjednával s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov z postřelení obvinil Ukrajinu. Ta se zatím nevyjádřila.
09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Epsteinovy vazby na Rusko odkryly zveřejněné dokumenty

Vazby zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina sahaly i do Ruska, ukazují dokumenty zveřejněné na konci ledna. Podle nich si domlouval schůzky i s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Epsteinova kuplířská činnost, během níž měl poskytnout mnoho žen mocným mužům, podle serveru The Telegraph připomíná praktiky sovětských tajných služeb na získání kompromitujících materiálů.
před 1 hhodinou
Načítání...