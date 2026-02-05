Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Organizátoři Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi jeho generálním ředitelem Børgem Brendem a zesnulým americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Podle dostupných informací se Brende s Epsteinem setkal v letech 2018 a 2019 na třech pracovních večeřích.

Organizátoři akce, na níž se v luxusním švýcarském lyžařském středisku každoročně schází ekonomická, politická a diplomatická elita, chtějí objasnit styky Brendeho s Epsteinem. V dokumentech, které byly nedávno v Epsteinově kauze uvolněny, se objevila jména mnoha významných osobností světové politiky, diplomacie či byznysu.

Organizátoři davoského fóra ve čtvrteční tiskové zprávě oznámili, že proto požádali svůj auditní výbor o zahájení nezávislého vyšetřování.

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina
Keir Starmer

Vazby na vlivné politiky

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i velmi mladé dívky.

V roce 2019 spáchal Epstein podle úřadů sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese
Jeffrey Epstein

Minulý týden v pátek americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Brende není jediný norský politik, který se s Epsteinem stýkal. Norský Nobelův institut ve středu oznámil, že očekává vysvětlení od bývalého předsedy Nobelova výboru a norského expremiéra Thorbjörna Jaglanda ohledně možných finančních výhod, které údajně obdržel od Epsteina.

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu
Norská princezna Mette-Marit

Výběr redakce

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

10:31Aktualizovánopřed 1 mminutou
Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

před 6 mminutami
Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

před 11 mminutami
Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

před 19 mminutami
Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

před 34 mminutami
Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

19:37Aktualizovánopřed 45 mminutami
USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

04:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Další dva raněné hlásí úřady po leteckém útoku ze Záporožské oblasti. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba uvedl, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
10:31Aktualizovánopřed 1 mminutou

Projekt LNG terminálu u Hamburku se zpozdí, ČEZ shání jiné kapacity

ČEZ usiluje o prodloužení pronájmu skladu zkapalněného plynu (LNG) v nizozemském Eemshavenu. Stavba projektu v německém Stade, kde má od příštího roku nasmlouvanou kapacitu pro dvě miliardy kubíků, totiž nabírá zpoždění. Několikaměsíční spekulace na německé straně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Smluvním partnerem českého ČEZu je soukromá firma Hanseatic Energy Hub, která hovoří o zprovoznění terminálu v roce 2029.
před 6 mminutami

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Více než 1100 výškových obytných budov v Kyjevě zůstane bez tepla ještě přinejmenším dva měsíce kvůli kritickému poškození teplárny po nedávném ruském útoku na ukrajinskou metropoli. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Klyčko. Kvůli ruským útokům je bez dodávek tepla i přibližně sto tisíc rodin v Charkově, uvedl ministr energetiky Denys Šmyhal.
před 11 mminutami

Šéf fóra v Davosu čelí šetření kvůli stykům s Epsteinem

Organizátoři Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi jeho generálním ředitelem Børgem Brendem a zesnulým americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Podle dostupných informací se Brende s Epsteinem setkal v letech 2018 a 2019 na třech pracovních večeřích.
před 19 mminutami

Itálie vyšetřuje samozvaného fašistu kvůli střelbě na civilisty v Sarajevu

Vyšetřování milánské prokuratury o takzvaných víkendových odstřelovačích, kteří údajně stříleli na civilisty v Sarajevu během občanské války v devadesátých letech, má prvního podezřelého. Tím je osmdesátiletý muž se sympatiemi ke krajní pravici, píší italská média. Prokuratura se chystá muže vyslechnout a nechala již prohledat jeho bydliště, kde nalezla řadu zbraní.
před 34 mminutami

Velvyslanectví USA přerušuje styky se šéfem polské sněmovny, prý urážel Trumpa

Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě přerušuje veškeré styky s maršálkem Sejmu, tedy s předsedou dolní komory polského parlamentu. Důvodem jsou urážky a nedostatek úcty k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, oznámil ve čtvrtek na sociální síti americký velvyslanec Tom Rose. Neupřesnil, čím maršálek Wlodzimierz Czarzasty urazil Trumpa, ale pravděpodobně jde o to, že Czarzasty odmítl podpořit Trumpovy snahy získat Nobelovu cenu míru, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.
před 2 hhodinami

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy, píše Axios

Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že nadále budou dodržovat končící dohodu Nový START, která stanovuje počty jaderných hlavic a jejich strategických nosičů, tvrdí s odvoláním na tři nejmenované zdroje obeznámené s jednáními server Axios. Agentura AFP předtím s odkazem na nejmenovaného představitele NATO uvedla, že Aliance po vypršení platnosti smlouvy vyzývá ke zdrženlivosti a odpovědnosti. Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese nemohl konec platnosti smlouvy přijít v horší dobu.
04:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
15:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...