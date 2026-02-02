S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Budoucí norská královna Mette-Maritová udržovala nečekaně úzké vztahy s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jde o další skandál, protože její syn příští týden stane před soudem za desítky trestných činů včetně znásilnění, napsala agentura AFP.

Jméno 52leté Mette-Maritová, manželky norského korunního prince Haakona, se ve spisech objevuje nejméně tisíckrát. Obsah a tón korespondence z let 2011 až 2014, zveřejněné o víkendu v tisku, svědčí o jisté formě spiklenectví. Mette-Maritová se v e-mailech Epsteina ptá, zda je nevhodné, aby matka navrhla jako tapetu pro svého patnáctiletého syna obrázek dvou nahých žen se surfy. Když Epstein v roce 2012 uvedl, že odjel do Paříže najít si manželku, odpověděla mu, že Paříž je dobrá pro cizoložství a že lepší ženy jsou ze Skandinávie. Epsteinovi také psala, že je velmi okouzlující.

„Za své činy musí nést zodpovědnost pouze Jeffrey Epstein. Udělala jsem chybu v úsudku a hluboce lituji, že jsem s ním měla jakýkoli kontakt. Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka,“ uvedla v prohlášení zveřejněném královským palácem, když se věc objevila v médiích.

Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina
Jeffrey Epstein na archivní fotce, kterou v prosinci 2025 uvolnilo americké ministerstvo spravedlnosti

Mette-Maritová ale sexuálnímu delikventovi v roce 2011 napsala, že si jej na internetu vyhledala a že to na ni neudělalo moc dobrý dojem. Větu pak zakončila smajlíkem, aniž bylo jasné, na co přesně naráží. V lednu 2012 také se svou přítelkyní strávila čtyři dny v Epsteinově domě ve floridském Palm Beach. Kontakty s ním ukončila v roce 2014, protože měla pocit, že se Epstein snaží využít své vazby s korunní princeznou k získání výhod u jiných lidí.

„Vypadá to téměř tak, jako by byli blízcí přátelé. Korunní princezna nikdy není soukromou osobou. V každém případě to ukazuje nedostatek rozeznávacích schopností a selhání všech bezpečnostních pojistek kolem ní,“ řekl odborník na norskou královskou rodinu Ole-Jörgen Schulsrud-Hansen. Zároveň ale zdůrazňuje, že kontext, v němž tyto zprávy vznikly, není znám.

Syn princezny čelí 38 obviněním

V úterý v Oslu začíná proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Höibym, který se narodil z jiného vztahu před jejím sňatkem s Haakonem. Devětadvacetiletý Marius čelí 38 obviněním, včetně čtyř znásilnění a násilí na svých bývalých partnerkách. Podle webu stanice BBC mu za to může hrozit více než deset let vězení. Jeho matka ani jeho nevlastní otec se slyšení nezúčastní.

Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese
Jeffrey Epstein

Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

