Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
Podle nejnovějších záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti poskytoval Mandelson Epsteinovi tajné vládní informace. Ze záznamů podle britských médií mimo jiné vyplývá, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který EU chystala na záchranu eura.
Policie proto Mandelsona vyšetřuje kvůli možnému zneužití pravomoci, za což hrozí až doživotí. Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. Britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu.
Mandelson v reakci na nová odhalení rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně a opustil Sněmovnu lordů, šlechtický titul si ale ponechá, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku nepřistoupili více než sto let.
Výzva ke zveřejnění dokumentů
Poslanci podpořili plán na zveřejnění dokumentů o jmenování Mandelsona velvyslancem v USA. Materiály by mohly ukázat, co vláda věděla o vztahu Mandelsona s Epsteinem. Rozhodnutí poslanců přišlo poté, co rozzlobení labouristé přinutili ke změně přístupu vládu, která původně chtěla některé materiály nevydat.
Starmer ve středu na dramatickém zasedání Dolní sněmovny prohlásil, že sice chce dokumenty zveřejnit, ale trval na tom, že nepustí ven nic, co by mohlo poškodit národní bezpečnost nebo diplomatické vztahy.
Tato pozice se ukázala neudržitelnou poté, co vysoce postavení labouristé včetně bývalé místopředsedkyně strany a vicepremiérky Angely Raynerové naléhali na ministry, aby svůj přístup změnili. Vláda nakonec souhlasila, že citlivé materiály postoupí mezistranickému parlamentnímu výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost.
Zveřejnění dokumentů může ale zdržet policejní vyšetřování. Policie uvedla, že odhalení některých materiálů by mohlo vyšetřování ohrozit, a proto vládu požádala, aby jejich zveřejňování odložila.
Kauza ohrožuje Starmera
The Guardian napsal s odvoláním na řadu labouristických poslanců, že kauza a případné zveřejnění dokumentů o Mandelsonově jmenování velvyslancem by mohla stát premiéra Starmera funkci.
„V poslední době jsme měli spoustu špatných dnů, ale myslím, že tohle je zatím nejhorší,“ řekl nejmenovaný exministr. „Důvěra je omezená. Osobně si nejsem jistý, jestli bych si mohl věřit, že podpořím premiéra v hlasování o důvěře,“ podotkl další poslanec.
Starmer ve středu při interpelacích uvedl, že byl uveden v omyl ohledně „hloubky a rozsahu“ vztahu Mandelsona s Epsteinem. „(Mandelson) opakovaně lhal mému týmu, když se ho ptali na jeho vztah s Epsteinem před a během jeho působení ve funkci velvyslance. Lituji, že jsem ho jmenoval,“ řekl Starmer.
„Kdybych tehdy věděl to, co vím teď, nikdy by se (Mandelson) k vládě ani zdaleka nepřiblížil,“ dodal předseda vlády.
Premiér připustil, že věděl, že Mandelson pokračoval ve vztahu s Epsteinem i po finančníkově odsouzení za sexuální trestné činy na dětech, což vyvolalo mezi labouristickými poslanci hněv. Podle své kanceláře ale měl Starmer na mysli jen to, co bylo veřejně známé. Premiér tvrdí, že Mandelson Epsteina prezentoval jako někoho, s kým se sotva znal.