Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina


před 9 mminutami|Zdroj: The Guardian, ČTK, BBC

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.

Podle nejnovějších záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti poskytoval Mandelson Epsteinovi tajné vládní informace. Ze záznamů podle britských médií mimo jiné vyplývá, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který EU chystala na záchranu eura.

Policie proto Mandelsona vyšetřuje kvůli možnému zneužití pravomoci, za což hrozí až doživotí. Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. Britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu.

Mandelson v reakci na nová odhalení rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně a opustil Sněmovnu lordů, šlechtický titul si ale ponechá, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku nepřistoupili více než sto let.

Peter Mandelson na snímku z června 2025
Zdroj: Reuters/Jaimi Joy

Výzva ke zveřejnění dokumentů

Poslanci podpořili plán na zveřejnění dokumentů o jmenování Mandelsona velvyslancem v USA. Materiály by mohly ukázat, co vláda věděla o vztahu Mandelsona s Epsteinem. Rozhodnutí poslanců přišlo poté, co rozzlobení labouristé přinutili ke změně přístupu vládu, která původně chtěla některé materiály nevydat.

Starmer ve středu na dramatickém zasedání Dolní sněmovny prohlásil, že sice chce dokumenty zveřejnit, ale trval na tom, že nepustí ven nic, co by mohlo poškodit národní bezpečnost nebo diplomatické vztahy.

Tato pozice se ukázala neudržitelnou poté, co vysoce postavení labouristé včetně bývalé místopředsedkyně strany a vicepremiérky Angely Raynerové naléhali na ministry, aby svůj přístup změnili. Vláda nakonec souhlasila, že citlivé materiály postoupí mezistranickému parlamentnímu výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost.

Zveřejnění dokumentů může ale zdržet policejní vyšetřování. Policie uvedla, že odhalení některých materiálů by mohlo vyšetřování ohrozit, a proto vládu požádala, aby jejich zveřejňování odložila.

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech
Slovenský diplomat Miroslav Lajčák (vlevo) na snímku s Jeffreym Epsteinem

Kauza ohrožuje Starmera

The Guardian napsal s odvoláním na řadu labouristických poslanců, že kauza a případné zveřejnění dokumentů o Mandelsonově jmenování velvyslancem by mohla stát premiéra Starmera funkci.

„V poslední době jsme měli spoustu špatných dnů, ale myslím, že tohle je zatím nejhorší,“ řekl nejmenovaný exministr. „Důvěra je omezená. Osobně si nejsem jistý, jestli bych si mohl věřit, že podpořím premiéra v hlasování o důvěře,“ podotkl další poslanec.

Starmer ve středu při interpelacích uvedl, že byl uveden v omyl ohledně „hloubky a rozsahu“ vztahu Mandelsona s Epsteinem. „(Mandelson) opakovaně lhal mému týmu, když se ho ptali na jeho vztah s Epsteinem před a během jeho působení ve funkci velvyslance. Lituji, že jsem ho jmenoval,“ řekl Starmer.

„Kdybych tehdy věděl to, co vím teď, nikdy by se (Mandelson) k vládě ani zdaleka nepřiblížil,“ dodal předseda vlády.

Premiér připustil, že věděl, že Mandelson pokračoval ve vztahu s Epsteinem i po finančníkově odsouzení za sexuální trestné činy na dětech, což vyvolalo mezi labouristickými poslanci hněv. Podle své kanceláře ale měl Starmer na mysli jen to, co bylo veřejně známé. Premiér tvrdí, že Mandelson Epsteina prezentoval jako někoho, s kým se sotva znal.

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese
Jeffrey Epstein

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský vojenský soud poslal na doživotí do vězení bývalého vůdce mezinárodně neuznané karabašské republiky Arajika Harutjunjana a další někdejší představitele Náhorního Karabachu, které shledal vinnými z řady zločinů. Některým bývalým separatistickým vůdcům vyměřil vysoké tresty. S odvoláním na státní média to napsala agentura AFP, podle níž Arménie požaduje propuštění odsouzených. Harutjunjanova obhajoba podle agentury Reuters obvinění i verdikt odmítla.
před 5 mminutami

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
11:53Aktualizovánopřed 8 mminutami

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
před 9 mminutami

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 1 hhodinou

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

Nejvyšší soud USA ve středu dovolil Kalifornii použít v letošních volbách do Kongresu novou volební mapu s překreslenými obvody, které zvýhodňují demokraty. Soud tak zamítl pokus kalifornských republikánů a Trumpovy vlády změny zablokovat. Přijaté opatření má demokratům přinést až pět mandátů navíc v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů.
před 1 hhodinou

Berlínské letiště obnovilo provoz

Letiště Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německou metropoli, ve čtvrtek ráno kvůli mrznoucímu dešti pozastavilo všechny starty, znovu je obnovilo později dopoledne. Přistání byla po celou dobu možná. Letiště na síti X varovalo cestující před zpožděními a před rušením letů. Pražské letiště ve čtvrtečním letovém plánu neeviduje žádné spoje mezi českým hlavním městem a Berlínem, cestujících se tak toto omezení nedotkne.
08:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo na síti Telegram ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko dle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba dopoledne na telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
10:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Německý Stuttgart postihl krátký výpadek proudu, příčinou byl pokles napětí

Město Stuttgart na jihozápadě Německa ve čtvrtek dopoledne postihl krátký výpadek proudu. Příčinou byl podle provozovatele sítě, společnosti Stuttgart Netze, pokles napětí v soustavě. Dodávky proudu jsou už opět stabilní. Ve Stuttgartu, který je metropolí spolkové země Bádensko-Württembersko, žije 600 tisíc lidí.
11:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
