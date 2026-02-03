Vazby Epsteina na Lotyšsko vyšetřují tamní úřady

Lotyšská policie zahájila vyšetřování v souvislosti s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Espteina poté, co byla tato pobaltská země v nově zveřejněných dokumentech zmiňována jako možné místo náboru mladých žen a nezletilých. Také generální státní zastupitelství v Rize oznámilo, že prošetří nově zveřejněné informace v případu. Prošetřit možné vazby chtějí i v Polsku.
Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů z vyšetřování v případu Epstein. Dokumenty naznačují, že Lotyšsko bylo jedním z míst, kde byly mladé ženy a nezletilé dívky rekrutovány pro Epsteinovu trestnou činnost. Lotyšsko je v dokumentech podle propočtů lotyšských médií zmíněno více než pětsetkrát v různých kontextech, přičemž hlavní město Riga bylo zmíněno dokonce více než osmsetkrát. Informovaly o tom lotyšská agentura Leta a lotyšský rozhlas.
Podle médií zveřejněné dokumenty obsahují jména několika lotyšských modelek a modelingových agentur, stejně jako Epsteinovu osobní korespondenci s mladými lotyšskými ženami. Údajně i jeho asistentky byly ženy z Lotyšska. Zveřejněné dokumenty obsahují i pasy patřící mladým lotyšským ženám, letenky do a z Rigy a rezervace hotelů v tomto městě.
Polský premiér Donald Tusk v úterý oznámil, že jeho země prošetří možné polské vazby v případu Esptein včetně případného ruského vlivu. Zpravodajský portál Onet napsal, že polská jména a vazby na Polsko se v Epsteinově kauze objevují nad očekávání často.
Mezi dosud zveřejněnými dokumenty jsou také například textové zprávy slovenského diplomata a nyní již bývalého poradce premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.
Zveřejnění dokumentů
Americkým ministerstvem zveřejněný rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
Epsteinova smrt
Epsteinovu smrt v roce 2019 opřádá řada konspirací, podle FBI však spáchal sebevraždu ve vězeňské cele. Tam čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců. Epsteinova společnice a bývalá partnerka Ghislaine Maxwellová si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.