Clintonovi budou v Kongresu vypovídat v případu sexuálního delikventa Epsteina

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová budou vypovídat v Kongresu v případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V noci na úterý to sdělil jejich mluvčí Angel Ureña. V polovině ledna přitom vypovídat odmítli, za což jim hrozí obvinění z pohrdání Kongresem, informuje Reuters.
Clintonovi v lednu své předvolání před sněmovní výbor pro dohled označili za „neplatné a právně nevymahatelné“. Výboru sice nabídli součinnost, ale odmítli se dostavit osobně. Manželé, oba demokraté, uvedli, že prošetřování Epsteinova případu výborem je stranickou snahou republikánů odpoutat pozornost od vazeb současného prezidenta Donalda Trumpa na Epsteina, píše Reuters.
Jejich současné rozhodnutí může odvrátit plánované hlasování Sněmovny reprezentantů ohledně pohrdání Kongresem, po kterém by mohlo následovat stíhání ministerstvem spravedlnosti. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson již změnu ze strany Clintonových přivítal, nicméně k hlasování se nijak nevyjádřil. „Od každého očekáváme, že předvolání bude respektovat,“ uvedl Johnson.
Clintonovi opakovaně tvrdí, že nemají žádné informace relevantní pro vyšetřování Epsteinova případu. Zesnulý finančník Epstein byl mimo jiné známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání nařkly desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.