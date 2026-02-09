Starmera kvůli kauze Epstein opouští spolupracovníci


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Britský premiér Keir Starmer ve snaze upevnit svou pozici v pondělí promluví k labouristickým zákonodárcům poté, co ho část spolustraníků vyzvala k rezignaci. Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice kvůli tomu, že velvyslancem v USA dříve jmenoval Petera Mandelsona, který je spojován s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Starmerův mluvčí možnost rezignace vyloučil.

Kvůli skandálu už rezignovala řada prezidentových spolupracovníků. Podle agentury AFP v pondělí například odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Tim Allan.

„Rozhodl jsem se odstoupit, abych umožnil vytvoření nového týmu na Downing Street,“ uvedl Allan v krátkém prohlášení. „Přeji premiérovi a jeho týmu mnoho úspěchů,“ dodal Allan, který funkci šéfa komunikace zastával pět měsíců.

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2017

Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.

Starmer se po zveřejnění nových dokumentů omluvil obětem zesnulého Epsteina. Zároveň ostře kritizoval Mandelsona a vyjádřil lítost nad tím, že uvěřil jeho lžím. „Byl jsem obelhán, obelhán, podveden,“ řekl Starmer. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson také nucen opustit Labouristickou stranu i Sněmovnu lordů.

Reakce konzervativců

Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. „Po pečlivém uvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil McSweeney.

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina
Keir Starmer

Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová v pondělí vyzvala Starmera, aby přijal odpovědnost. Podle ní není dostatečnou omluvou vymlouvat se na špatnou radu. „Poradci radí, vůdci rozhodují. Udělal špatné rozhodnutí, měl by převzít odpovědnost,“ dodala.

Epsteinovy vazby na bývalého prince Andrewa

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu. Epstein dívky nabízel řadě mocných osob. Mezi nimi byl i bývalý člen britské královské rodiny Andrew Mountbatten-Windsor. Ten byl po odhalení svých vztahů s Epsteinem zbaven královských titulů.

Britská policie odpovědná za oblasti západně od Londýna, včetně Mountbattenovy-Windsorovy bývalé rezidence v Royal Lodge (Královské lóže), oznámila, že vyhodnocuje tvrzení, že Andrew Epsteinovi posílal zprávy obsahující důvěrné informace.

Jako sběr kompromatu. Nové dokumenty o Epsteinovi připomínají sovětskou školu
Jeffrey Epstein

Agentura AP píše, že vyšetřování souvisí s mediálními zprávami týkajícími se e-mailů, z nichž vyplývalo, že někdejší britský princ v roce 2010 posílal Epsteinovi zprávy ze své cesty po jihovýchodní Asii. Tou dobou působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. V Epsteinově e-mailové schránce skončila také analýza investičních možností v Afghánistánu.

Na odtajnění dalších dokumentů americkými úřady na konci ledna reagovali i princ William a princezna Catherine. „Mohu potvrdit, že princ a princezna z Walesu jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními,“ uvedl mluvčí ve svém prohlášení. „Jejich myšlenky i nadále patří obětem,“ dodal.

