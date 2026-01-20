Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe


před 58 mminutami|Zdroj: Business Insider, The New York Times, AP, Forbes, USA Today, The Independent, BBC, The Hill, Axios, ČT24, ČTK

Přinášíme stručný souhrn prvního roku amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě během jeho druhého funkčního období. Uplynulé měsíce přinesly mimo jiné uvalení cel na obchodní partnery USA, tlak na ukončení rusko-ukrajinské války nebo vojenskou intervenci ve Venezuele. Rozhodnutí a kroků ale šéf Bílého domu učinil výrazně víc.

Trumpovo druhé prezidentství začalo jako smršť exekutivních příkazů. Hned během prvního dne v úřadu, tedy 20. ledna 2025, jich podepsal 26 – mezi těmi nejdůležitějšími byla milost pro 1500 obviněných z útoku na Kapitol z ledna 2021, zahájení procesu odchodu ze Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo odstoupení od Pařížské dohody o klimatu.

Nejdůležitější Trumpův krok je milost pro útočníky na Kapitol, míní politolog
Americký prezident Donald Trump

Za prvních sto dní svého druhého funkčního období Trump podepsal celkem 143 exekutivních příkazů, což je výrazně víc, než vydali ostatní američtí prezidenti během začátku svého působení v Bílém domě. Za první rok v prezidentském úřadu Trump podepsal víc než dvě stě těchto dokumentů. Řada z nich byla napadena u soudů, což je však podle politologa Jakuba Dopierally v americkém soudnictví běžné.

V těchto procesech často musel rozhodnout až Nejvyšší soud USA, jehož členové jsou nyní převážně konzervativního smýšlení. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Matěj Jungwirth v polovině roku 2025 prohlásil, že se soudci obávají, že pokud by rozhodli proti přáním šéfa Bílého domu, Trump by jejich rozhodnutí nerespektoval, což by snížilo jejich kredibilitu. Instituce prezidentovi dala zapravdu v několika klíčových otázkách, jako bylo třeba snížení počtu federálních pracovníků, které bylo součástí snahy o zeštíhlení státního aparátu.

„Vyhráli jsme,“ řekl Trump svým příznivcům před inaugurací
Elon Musk a Donald Trump

DOGE cílil na snížení byrokracie, přinesl propouštění

Dohled nad snížením státních výdajů a byrokratické zátěže svěřil Trump miliardáři Elonu Muskovi, který ho podporoval během prezidentské kampaně štědrými finančními dary. Musk se postavil do čela nově zřízeného týmu pro efektivitu státní správy známého jako DOGE, jehož aktivity se vydaly několika směry.

V první řadě Musk nechal propustit řadu pracovníků federálních agentur – a nevyhnulo se to ani těm seniorním. Na začátku dubna server The Business Insider napsal, že DOGE vyhodil více než 216 tisíc federálních pracovníků, celkově jich za rok 2025 americká vláda propustila přibližně 300 tisíc. Toto číslo zahrnuje ty, kteří dostali výpověď, i ty, kteří přistoupili na dohodu o ukončení pracovního poměru.

Média informovala, že vyšší stovky zaměstnanců vláda zase přijala zpět, protože například na ministerstvu zdravotnictví chyběl personál.

Dále DOGE zrušil financování zahraniční pomoci, amerických médií – jako je veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR nebo Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, které vysílá v zemích s autoritářskými režimy – a dalších projektů americké vlády. Muskovým cílem bylo seškrtat z výdajů vlády dva biliony dolarů (44,3 bilionu korun), nakonec ale dosáhl pouze zlomku této částky.

Musk nadsazoval škrty ve státní správě USA, píše FT
Donald Trump a Elon Musk

Fungování DOGE ve velké míře ovlivnila povaha samotného Muska a jeho vztah s prezidentem, který v průběhu roku poznamenalo několik roztržek a sporů. Podnikatel nakonec z čela týmu odešel koncem května, aby v následujících měsících nadále slovně útočil na Trumpa i na kroky Bílého domu. Musk mimo jiné prohlásil, že prezidentovo jméno se nachází v takzvaných Epsteinových spisech, a proto je Trump nechce zveřejnit.

Snaha zveřejnit spisy o Epsteinově případu

V předvolební kampani přitom Trump opakovaně sliboval, že po nástupu do úřadu zveřejní podrobnosti k případu sexuálního predátora a finančníka Jeffreyho Epsteina, který měl bohatým a mocným lidem zprostředkovávat sexuální společnice, často mladistvé. Epsteinovu smrt v roce 2019 opřádá řada konspirací, podle FBI však spáchal sebevraždu ve vězeňské cele.

Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo
Jeden z dopisů Jeffreyho Epsteina zveřejněný ministerstvem spravedlnosti USA

Nejen pravicovými médii i sociálními sítěmi se už roky šíří spekulace o údajném seznamu Epsteinových klientů. Trumpova administrativa po nástupu k moci navzdory svým předchozím prohlášením uvedla, že žádný seznam neexistuje, a další dokumenty nezveřejnila. To vyvolalo silné ohlasy mezi demokraty i republikány. Nesouhlas s prezidentem vyjádřili v této věci i někteří z politiků a vlivných osobností hlásících se k Trumpovu hnutí MAGA (Udělejme Ameriku znovu skvělou). Řada z nich následně svou kritiku postupně zmírnila.

V Epsteinově spisu lze část cenzury snadno obejít
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další dokumenty z vyšetřování Jeffreyho Epsteina

Ve Sněmovně reprezentantů rovněž vznikla zákonodárná iniciativa, která by zmocnila ministerstvo spravedlnosti USA ke zveřejnění dokumentů z Epsteinova spisu. U jejího zrodu stáli demokratičtí zákonodárci, ale i několik republikánů – například poslankyně Marjorie Taylor Greenová, která dříve patřila k Trumpovým skalním podporovatelům, nebo kongresman Thomas Massie. Kongres zákon schválil koncem roku, kdy Trump ustoupil, a dokonce vyzval k jejímu odhlasování.

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2017

Ve zveřejněných dokumentech z Epsteinových spisů se několikrát objevilo jméno samotného Trumpa nebo narozeninové přání, které podle serveru deníku The Wall Street Journal nynější šéf Bílého domu adresoval právě Epsteinovi, stejně jako řada fotografií slavných osobností. Už zmíněný seznam Epsteinových klientů však mezi publikovanými materiály nebyl. Na americké úřady se následně snesla kritika, že zveřejnily jen část dokumentů.

Vysílání národní gardy do amerických měst

Kritiku přineslo i Trumpovo rozhodnutí vyslat Národní gardu postupně do Los Angeles, Chicaga a několika dalších měst v USA. Cílem podle administrativy měla být asistence s udržováním pořádku v ulicích, ale zástupci tamních samospráv často dávali najevo svůj nesouhlas.

Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu
Donald Trump

Tento krok je součástí vládní protiimigrační politiky, která zahrnuje deportace nelegálních migrantů z USA například do střední Ameriky – bez ohledu na zemi původu. Bílý dům se přitom opíral o zákon o nepřátelských cizincích z 18. století, ohledně jehož použití stále pokračuje právní bitva. Administrativa každopádně nadále tlačí na odchod nelegálních migrantů ze země. 

Nejvyšší soud USA nepovolil deportace Venezuelanů podle zákona z 18. století
Nejvyšší soud USA

Podle portálu USA Today News loni do Spojených států méně lidí přišlo, než z nich odešlo, což se stalo poprvé za několik desetiletí. Mezi lidmi, kteří zemi opustili, byla i řada nelegálních migrantů, jež přistoupila na dohodu o dobrovolném odchodu z USA výměnou za finanční příspěvek a letenku do vlasti. Zároveň se ale objevily zprávy o neoprávněných deportacích.

Do USA se vrátil neprávem deportovaný přistěhovalec
Kilmar Abrego Garcia na archivním snímku

Akce proti nelegálním přistěhovalcům na území USA provádí především Úřad pro imigraci a cla (ICE). Jeho aktivity poznamenal incident z letošního ledna, kdy jeden z agentů ICE v Minneapolisu smrtelně postřelil 37letou Američanku. Ta se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela odjet autem ve chvíli, kdy se poblíž jejího vozu nacházeli agenti ICE. Ženina smrt vyvolala protesty.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu
Renee Nicole Goodová na plakátu před ústředím ICE

Tažení proti americkým univerzitám

Kromě nelegálních migrantů se Bílý dům zaměřil také na univerzity v zemi, které se snažil donutit, aby upravily své učební plány, ze kterých na jeho naléhání měla zmizet „woke ideologie“ (termín woke lze popsat jako souhrn progresivních myšlenek, pozn. red.) a principy DEI (Diversity, Equity, and Inclusion – rozmanitost, rovnost a inkluze, pozn. red.).

Trump vytáhl proti univerzitám, ohrožuje jejich schopnosti a prestiž
Harvardova univerzita

Trump vysoké školy také obviňoval z toho, že v jejich kampusech panuje antisemitské prostředí. Aby dosáhl svého, tak omezil jejich financování – podle odborníků tím ale poškodil postavení amerických vysokých škol ve světě.

Americké univerzity přicházejí na popud Bílého domu o peníze
Demonstrace proti zadržení studenta Columbia University

Škrty a výdaje ve „velkém, krásném zákoně“

Trumpově administrativě se povedlo prosadit rozsáhlou legislativu, o které prezident mluví jako o „velkém, krásném zákoně“. Její součástí byly její klíčové priority, jako je prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy, zvýšení výdajů na armádu a zabezpečení hranic USA.

Zákon obsahuje i škrty ve výši přibližně jednoho bilionu dolarů (20,9 bilionu korun) z programu Medicaid. To znamená, že téměř 12 milionů občanů USA s nízkými příjmy může přijít o zdravotní pojištění, upozornil server The Economics Times. Na Američany s nízkými příjmy navíc dopadají vysoké ceny potravin, za kterými mimo jiné stojí vysoká inflace.

Sněmovna reprezentantů stvrdila Trumpův „velký, krásný zákon“
Prezident USA Donald Trump na snímku s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem

Trumpovým dlouhodobým cílem je přimět velké společnosti, aby přesunuly svou výrobu do USA, čímž by vznikla pracovní místa, která šéf Bílého domu slíbil zajistit během předvolební kampaně.

Kvůli tomu na začátku loňského dubna v rámci akce, kterou označil jako „Den osvobození“, Trump oznámil rozsáhlá cla na řadu zemí – vyhlásil základní desetiprocentní sazbu a pak zvýšenou úroveň cel, která byla specifická pro každý jednotlivý stát. Podle řady ekonomů ale tato cla mohou americkou ekonomiku spíše poškodit než jí prospět.

Trump oznámil vysoká cla na dovoz z řady zemí
Prezident Donald Trump s cly

Uvalení této zvýšené celní sazby USA opakovaně odkládaly a zároveň vyjednávaly obchodní dohody s ostatními státy. Nové smlouvy s Washingtonem uzavřela například Evropská unie, Velká Británie nebo Japonsko. Řada dalších zemí nicméně k dohodě nedospěla a začátkem srpna pro ně začaly platit zvýšené sazby v původním rozsahu.

Clo na dovoz z EU do USA bude patnáct procent, oznámil Trump
Ursula von der Leyenová a Donald Trump během schůzky ve Skotsku

Od izolacionismu až po údery na protivníky

Ve vztahu k ostatním státům světa představovala vyhlášená cla značný zásah, který lze vnímat jakou součást Trumpova často zmiňovaného izolacionistického přístupu k zahraniční politice. Během posledního roku však prezident USA podnikl i expanzivní kroky.

Po svém nástupu do úřadu například Trump prohlašoval, že by USA měly připojit Kanadu jako 51. stát nebo získat Panamský průplav či Grónsko. Svá slova částečně změnil v činy, když letos v lednu začal tlačit na odkoupení největšího ostrova na světě, přičemž k jeho získání nevyloučil ani použití síly.

Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli
Základna Pituffik v Grónsku

Následně rozhodl o uvalení cel na osm evropských zemí, které do Grónska vyslaly vojenské mise, aby zjistily, jak obrana ostrova vypadá. Ten dle Bílého domu čelí ohrožení ze strany Ruska a Číny, což Trump prezentuje jako důvod k získání Grónska do amerického vlastnictví.

Těmto sporům mezi Evropou a USA přitom předcházel úder USA ve Venezuele, který směřoval k zadržení a odvlečení tamního autoritáře Nicoláse Madura. Toho se následně Američanům povedlo dopravit před soud v New Yorku, kde čelí mimo jiné obvinění ze spolupráce s drogovými kartely.

Americká armáda přitom už několik měsíců před útokem na Caracas operovala v Karibském moři, kde podnikala údery na lodě, které podle Trumpa patřily pašerákům drog. K této vojenské akci ovšem Bílý dům nepožádal o souhlas Kongres – stejně jako v případě nedávných úderů vůči Venezuele.

Trump změnil přístup USA k západní hemisféře a obnovil logiku Monroeovy doktríny
Prezident USA Donald Trump

Trump během svého prvního roku v úřadu rovněž usiloval o získání Nobelovy ceny míru. V souvislosti s tím opakovaně prohlašoval, že „ukončil několik válek“. Některé z daných konfliktů – jako třeba ten mezi Kambodžou a Thajskem – se však po jeho zásahu znovu rozhořely, v jiných případech – jako je třeba konflikt mezi Arménií a Ázerbajdžánem – se dle odborníků povedlo uzavřít dohodu, která má šanci na dlouhodobé trvání.

Na Blízkém východě se Trump spolu s řadou arabských států zasadil o dohodu ve válce v Gaze, kde proti sobě stojí Izrael a teroristické hnutí Hamás spolu s jeho spojenci. V regionálním soupeření mezi Jeruzalémem a Teheránem rozhodl Trump o provedení úderu amerických bombardérů na íránská jaderná zařízení, aby podpořil Izrael a ochromil íránský jaderný program.

Trump tvrdí, že ukončil osm válek. Někde se bojuje dál, jinde střety ani nezačaly
Izraelští demonstranti drží transparenty s podobiznami amerického prezidenta Donalda Trumpa stylizovanými do podoby Nobelovy ceny míru, ilustrační snímek

Nobelovu cenu míru nakonec získala lídryně venezuelské opozice Marína Corina Machadová, která ale po americkém úderu na Caracas Trumpovi předala medaili, která se držitelům ceny uděluje. Později Trump norskému premiérovi Jonasi Gahrovi v rámci dění okolo Grónska napsal, že „už necítí povinnost myslet čistě na mír“, protože zmíněnou cenu nedostal.

Jedním z konfliktů, které se Trump snažil po svém návratu do Bílého domu ukončit, byla rusko-ukrajinská válka. Kvůli prosazení příměří silně tlačil na představitele vlády napadené země, což může ilustrovat i únorová návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě, která skončila roztržkou mezi oběma politiky v přímém přenosu.

Schůzka Trumpa a Zelenského předčasně skončila po roztržce
Schůzka Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem

V rámci snahy o ukončení bojů na Ukrajině se Trump loni sešel také s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Po schůzce následovaly dynamické změny ve vztazích mezi Washingtonem a Moskvou. Na podzim americká administrativa zveřejnila americko-ruský plán na ukončení války, který ale dle odborníků z velké části vycházel z požadavků Kremlu.

Znění a obsah dokumentu následně korigovala série jednání amerických vyjednavačů s evropskými a ukrajinskými představiteli. Ani tyto úpravy však nevedly k tomu, že by Kreml jakkoli slevil ze svých maximalistických požadavků vůči Ukrajině a přistoupil na – byť jen dočasné – přerušení bojů.

Výběr redakce

Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

před 28 mminutami
Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe

Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe

před 58 mminutami
Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump potvrdil, že nabídl Putinovi členství v Radě míru

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý uvedl, že přizval ruského vládce Vladimira Putina do Rady míru, která má za cíl pomoci ukončit světové konflikty, napsala Reuters. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o tom, že Putin do Rady míru obdržel pozvánku, informoval již v pondělí. Zda se Rusko, které na Putinův rozkaz vede už takřka čtyři roky válku proti sousední Ukrajině, k Trumpově radě připojí, Peskov nesdělil. K členství v radě se podle agentury AP a Reuters zatím přihlásily Vietnam, Maďarsko, Kazachstán, Uzbekistán nebo Bělorusko.
před 30 mminutami

Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe

Přinášíme stručný souhrn prvního roku amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě během jeho druhého funkčního období. Uplynulé měsíce přinesly mimo jiné uvalení cel na obchodní partnery USA, tlak na ukončení rusko-ukrajinské války nebo vojenskou intervenci ve Venezuele. Rozhodnutí a kroků ale šéf Bílého domu učinil výrazně víc.
před 58 mminutami

Ze syrské věznice podle kurdské stanice uprchlo zhruba 1500 členů IS

Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS). V pondělí večer to s odkazem na mluvčího Kurdy vedené koalice Syrských demokratických sil (SDF) uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Napsala o tom agentura Reuters.
před 2 hhodinami

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku, uvedla v noci na pondělí agentura AFP. Stalo se tak poté, co ji v neděli ohlásil prozatímní syrský prezident Ahmad Šará. Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby prý konflikt „nepřerostl do občanské války“. Navzdory ujednání ale v pondělí započala nová vlna konfliktu a SDF ztratily kontrolu nad věznicí s tisíci členy teroristického Islámského státu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

Papež Lev XIV. přijal v pondělí dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. Hovořili spolu mimo jiné o globálních tématech. „Církev v tomto ohledu hraje velkou roli, protože má mimořádný politický i diplomatický dosah,“ poznamenal Pavel, který s papežem diskutoval i o vztazích Česka a Vatikánu. Lva XIV. pozval na návštěvu Česka, což podle něj hlava katolické církve přijala. Věří, že se návštěva uskuteční brzy.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl podle místních médií na čtyřicet. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé. Na trase mezi Madridem a jihošpanělskou provincií zrušily úřady více než dvě stě železničních spojů.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Už necítím povinnost myslet čistě na mír, napsal Trump do Norska

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. V rozhovoru s televizí NBC později Trump odmítl říct, jestli by k získání Grónska použil sílu. V minulosti to nevyloučil.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

Investice českých zbrojařů v zahraničí rostou. Firmy tam zakládají výrobu nebo kupují jiné společnosti. Stojí za tím snaha rozšiřovat své portfolio i to, že kapacity v Česku už nestačí. Firmu Fiocchi, která letos slaví 150 let své existence, vlastní ze sta procent tuzemský zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG). Italská společnost má kromě muničních továren nedaleko Milána a v Boloni závody také ve Velké Británii nebo Spojených státech. Americká půda je lákavá i pro českého výrobce leteckých motorů PBS Group. Loni tam spustil sériovou výrobu a teď už hledá místa pro další továrny. Už dříve na americkému trhu – pod českým vedením – expandoval i Colt. Největší tuzemský holding CSG zároveň vstoupí na burzu – podle agentury Bloomberg to bude v pátek v Amsterodamu.
před 9 hhodinami
Načítání...