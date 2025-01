Nejdůležitější Trumpův krok je milost pro útočníky na Kapitol, míní politolog

„Je to velká smršť exekutivních akcí hned v první den nového prezidentství,“ říká o prvních krocích amerického prezidenta Donalda Trumpa politolog Jakub Dopieralla, který ze symbolického hlediska považuje za nejdůležitější milost, kterou Trump udělil 1500 obviněným z útoku na Kapitol. „Někteří z nich dostali velmi dlouhé tresty vězení, jednalo se o pokus o státní převrat a zvrácení demokratických výsledků voleb. Takže to z hlediska legitimity americké demokracie a legitimity a uznávání předchozích volebních výsledků považuji za velmi problematické,“ dodal.

Kroky nového prezidenta podle politologa budou řešit soudy. „Předpokládám, že prakticky všechny z těch exekutivních akcí budou v nějaké formě napadeny u soudu, což je ostatně to, jak systém soudnictví ve Spojených státech funguje, Joeu Bidenovi se to dělo taky,“ konstatoval.

Trump po své inauguraci také vyzval ruského vládce Vladimira Putina k dohodě o ukončení války na Ukrajině. Podle Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se ale nedalo očekávat, že by americký prezident splnil svůj „reklamní slib“, že válku ukončí do čtyřiadvaceti hodin po inauguraci.

Kdy by k případnému příměří mohlo dojít, neumí Svoboda odhadnout. Důležité je podle něho si také uvědomit, že zmrazení konfliktu není totéž, co ukončení války. Vstup Ukrajiny do NATO ale podle něj Trump spíše podporovat nebude. „Osobně si myslím, že Donald Trump po Ukrajině v NATO netouží,“ uvedl s tím, že něco takového by Spojeným státům přinášelo další závazky v Evropě. „Trump by byl nejraději, kdyby se Evropa dokázala bránit sama,“ dodal.

Svoboda nechtěl odhadovat ani to, zda lze během Trumpova druhého mandátu očekávat změnu v rozsahu pomoci poskytované Ukrajině. Americký prezident má totiž podle něj svoji strategii založenou na tom, že je naprosto nepředvídatelný a že jeho protivník není schopen odhadnout, co udělá.