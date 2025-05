Musk nadsazoval škrty ve státní správě USA, píše FT

Václav Podlešák

před 2 h hodinami | Zdroj: Financial Times , Politico , ČTK

Donald Trump a Elon Musk

Tým pro efektivitu státní správy DOGE pod vedením podnikatele Elona Muska měl v plánu seškrtat ze státního rozpočtu USA celkem dva biliony dolarů (44,3 bilionu korun). Po několika měsících působení v administrativě prezidenta Donalda Trumpa odchází Musk do ústraní a DOGE uvádí, že dosáhl pouze zlomku úspor ze slíbené částky. Server Financial Times (FT) navíc upozornil, že deklarované škrty jsou nadhodnocené.

Nikdy to neměly být dva biliony dolarů (44,3 bilionu korun), protože slib Elona Muska, že seškrtá tuto částku, tedy téměř třetinu amerického rozpočtu, který pronesl v roce 2024 před davem podporovatelů Donalda Trumpa na newyorském Madison Square Garden, byl překvapením i pro organizátory akce. „Dohoda zněla, že (řekne, že) škrtne jeden bilion dolarů (22,2 bilionu korun),“ přiznal později významný Trumpův podporovatel a nynější ministr obchodu Howard Lutnick, který Muska pozval na pódium. Na internetových stránkách Muskova týmu se sice uvádí, že seškrtal 170 miliard dolarů (3,8 bilionu korun), ale podle serveru Financial Times (FT) lze ověřit pouze zlomek této částky. „Se vší pravděpodobností je výše deklarovaných úspor DOGE výrazně nižší, než Elon Musk původně chtěl,“ míní analytik z libertariánského Cato Institute Dominik Lett. Dodal, že Muskův tým by neměl být vnímán jako úspěšný v pokusu o snížení deficitu amerického rozpočtu. Plány na dosažení úspor ve výši aspoň jednoho bilionu dolarů začaly dostávat trhliny, když se ukázalo, že účetnictví Muskova týmu obsahuje zdvojené záznamy a nadsazené odhady.

Chybějící dokumentace Ze 170 miliard dolarů (3,8 bilionu korun), které podle svého tvrzení Muskův tým ušetřil, je nejlépe zdokumentovaná část 31,8 miliardy dolarů (704 miliard korun), která vznikla díky 10 248 zrušeným nebo změněným smlouvám. Podle FT je však i toto číslo nadhodnocené, protože deklarovanou změnu smlouvy byl server schopen dohledat pouze v 6700 případech. Téměř všechny chybějící smlouvy jsou spojené s americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID). V 3373 případech platforma DOGE jednoduše uvádí, že podrobnosti smluv jsou „nedostupné z právních důvodů“. DOGE uvádí, že 289 milionů dolarů (6,4 miliardy korun) ušetřil na 322 smlouvách, jejichž platnost skončila ještě před samotným založením Muskova týmu. Server FT upozornil na deklarovanou úsporu 1,4 miliardy dolarů (31 miliard korun) na IT zakázce pro ministerstvo obrany, o které hovořil šéf resortu Pete Hegseth. Rozhodnutí o zkrácení kontraktu však přijala již v září 2024 administrativa amerického prezidenta Joea Bidena s tím, že k ukončení zakázky dojde v červnu 2025. „DOGE sice upozornil na některé nehospodárné výdaje, ale v řadě případů své sliby nadsadil a následně nedoručil reálné výsledky,“ uvedl Michael Cembalest z investiční banky JP Morgan.

Podpora pro Muska Muskova snaha potlačit vládní plýtvání mu zpočátku přinesla nečekanou podporu. Demokratický senátor Bernie Sanders, známý svými levicovými názory, se připojil k některým významným demokratům a naznačil, že by mohl podpořit některé Muskovy plány na snížení amerického rozpočtu na obranu. V předvečer lednové inaugurace Donalda Trumpa zhruba dvě třetiny amerických voličů podle průzkumu agentury AP-NORC souhlasily s tím, že federální vláda je neefektivní a poznamenaná korupcí. Dlouhodobý průzkum ukázal, že podle Američanů stát plýtvá téměř 60 centy z každého vydaného dolaru. Podpoře veřejnosti se podle FT těšilo dokonce i Muskovo rozhodnutí zastavit působení USAID, propustit většinu jejích pracovníků a zrušit rozvojové programy po celém světě. Americkým voličům se nelíbilo, že se jejich peníze utrácejí v zahraničí, nebo uvěřili nepřesným a zavádějícím tvrzením. Jako když například Musk uvedl, že USA utrácejí za posílání prezervativů do Gazy. Následně sám Musk uznal, že se jednalo o chybu a že v původním prohlášení zaměnil Pásmo Gazy za provincii v Mosambiku, která dostala antikoncepci od USAID, aby mohla čelit nákaze AIDS, připomněl server The Times of Israel.

Elon Musk a Donald Trump

Ztráta podpory Dobrá vůle se však začala rychle vytrácet, když se na mnoha vládních úřadech začali objevovat mladí programátoři najatí Muskem, kteří se dožadovali přístupu k citlivým datům. Propuštění desítek tisíc státních zaměstnanců ve zkušební době, kteří byli nedávno povýšeni do vyšších pozic, způsobilo chaos. Po celé zemi přišli o práci výzkumníci rakoviny nebo pracovníci, kteří poskytují psychiatrickou péči veteránům. V rurálních státech, jako je Wyoming a Iowa, došlo k propuštění strážců národních parků. Obavy vyvolaly ohlášené škrty ve Federálním úřadu pro letectví, zejména po havárii letadla nedaleko Reaganova letiště ve Washingtonu. Podle organizace Watchdog od března opustilo nebo má opustit americký berní úřad IRS více než jedenáct tisíc zaměstnanců a plánuje se další propouštění. Inovativní centrum The Budget Lab na Yaleově univerzitě odhadlo, že snížení počtu zaměstnanců IRS o pouhých sedm tisíc by v příštím desetiletí ušetřilo státu na mzdách 6,9 miliardy dolarů (152,8 miliardy korun), ale vedlo by ke snížení výběru daní o 64 miliard dolarů (1,4 bilionu korun), protože by se to negativně promítlo na schopnosti agentury stíhat daňové podvodníky.

Tyto kroky vyvolaly takový odpor veřejnosti, že i republikánští zákonodárci, kteří jsou jinak loajální vůči Trumpovi, byli nuceni proti škrtům protestovat. Přestože soudy nařídily mnoha agenturám, aby znovu přijaly suspendované zaměstnance, rychlost a nahodilost propouštění rozladila americké voliče. Nezisková organizace Partnership for Public Service odhadla, že propouštění a opětovné přijímání pracovníků státní správy bude letos stát USA 135 miliard dolarů (tři biliony korun) v důsledku ztráty produktivity. „Diagnóza DOGE byla správná,“ prohlásil Seb Wride, vedoucí výzkumu veřejného mínění ve společnosti Public First US, která v posledních měsících zkoumala postoje k této iniciativě. „Lidé stále věří, že ve vládních výdajích dochází k plýtvání, ale přístup, který DOGE zvolil, jim připadal bezohledný,“ dodal.

Někteří členové vlády – zejména ministr financí Scott Bessent a ministr zahraničí Marco Rubio – se s Muskem otevřeně střetli kvůli pokusům DOGE proniknout do jejich resortů. Nakonec musel zasáhnout Trump, který na březnovém zasedání vlády prosadil, že ministři mají konečné slovo při rozhodování o svých resortech, a veřejně vyzval Muska, aby při snižování počtu zaměstnanců ve státní správě použil „spíše skalpel než mačetu“. Netransparentní jednání Analytici tvrdí, že popsat dopady působení DOGE je komplikované kvůli jeho záměrné neprůhlednosti, i když Musk opakovaně tvrdil, že jeho tým funguje „extrémně transparentně“. V době, kdy DOGE čelí desítkám žalob, Musk odmítá poskytnout základní informace o jeho vnitřním fungování, včetně počtu zaměstnanců, které najal, počtu agentur, na které se zaměřil, a množství trestních oznámení, která podal kvůli „obrovským podvodům“, o nichž často hovořil.

Server FT upozornil na to, že Trump o Muskovi opakovaně mluvil jako o šéfovi DOGE, ačkoliv podle soudních spisů je technicky vzato úřadující správkyní agentury dlouholetá státní úřednice Amy Gleasonová. „Stále nemáme odpovědi na základní otázky, jako například: Jaký je rozsah práce DOGE? Kolik lidí v DOGE pracuje? A kdo to je?“ upozornil demokratický senátor za Rhode Island Jack Reed. „Pracují i mimo federální vládu? Jaké jsou jejich finanční podíly a potenciální střety zájmů?“ dodal. Senátor a člen stálého podvýboru pro vyšetřování Richard Blumenthal minulý měsíc uvedl, že Muskovi a jeho společnostem hrozí potenciální pokuty ve výši nejméně 2,37 miliardy dolarů (52,5 miliardy korun) v případech federálních vyšetřování a regulačních opatření od úřadů, na které se DOGE zaměřil.

Od politiky zpět k byznysu Zdá se, že se Muskovo působení v politice nachýlilo ke konci. Kvůli odporu členů Trumpova kabinetu a vytrvalým protestům zákonodárců v Kongres předčasně odstupuje z čela DOGE. Z Washingtonu odchází jako chudší člověk, protože jeho politické aktivity srazily ceny akcií automobilky Tesla o stovky miliard dolarů a Muskova společnost Starlink přišla o několik zakázek. Členové představenstva společnosti Tesla přibližně na přelomu března a dubna oslovili několik firem zaměřených na nábor vrcholových manažerů s cílem najít nástupce Elona Muska v pozici generálního ředitele automobilky, napsal na začátku května server The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Členy představenstva k tomu údajně přimělo Muskovo intenzivní zapojení do Trumpovy administrativy. Předsedkyně správní rady automobilky Robyn Denholmová sice zprávu WSJ popřela, nicméně Musk sdělil, že výrazně omezí čas věnovaný DOGE a bude více času trávit řízením Tesly.

Analýza serveru Politico ukázala, že Muskova dříve velmi viditelná mediální a politická přítomnost ve Washingtonu skončila. Zdá se, že v rychle se vyvíjejícím prostředí druhého Trumpova funkčního období se Muskův vliv na politický diskurs, zpravodajství a sociální média rozpadl – zčásti je to dáno tím, jak o něm Trump a republikáni téměř přestali mluvit. Muskův ústup ze scény by pro Republikánskou stranu mohl mít politické výhody. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že je podnikatel stále méně populární – mnohem méně než Trump. Začátkem minulého měsíce republikáni také prohráli významné volby soudce ve Wisconsinu, kde se Musk stal hlavním sponzorem i tématem kampaně.