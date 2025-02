Z Muskova úřadu pro efektivitu hromadně odcházejí pracovníci

Jedná se o pracovníky, kteří původně pracovali pro Digitální službu Spojených států (USDS) a s nástupem Trumpovy administrativy byli mezi 65 zaměstnanci této agentury integrovanými do DOGE. Čtyři desítky dalších pracovníků USDS byly propuštěny, což podle signatářů rezignačního dopisu zasadilo zničující ránu schopnosti vlády spravovat a chránit vlastní technologickou stopu. Nyní odcházející zaměstnanci v minulosti mimo jiné pracovali na vysokých pozicích ve společnostech jako jsou Google nebo Amazon.

Role Muskovy skupiny se liší od toho, co Trump původně nastínil během prezidentské kampaně v roce 2024. DOGE byl původně prezentován jako komise, která by existovala mimo vládu. Akronym DOGE je odkazem na Muskovu oblíbenou kryptoměnu, která patří do skupiny takzvaných memecoinů, které jsou často vytvářeny spíše pro zábavu než jako seriózní investice.