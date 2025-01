„Vyhráli jsme,“ řekl Trump svým příznivcům před inaugurací

Večer před oficiálním inauguračním ceremoniálem využil zvolený americký prezident Donald Trump k tomu, aby se setkal se svými příznivci ve washingtonské aréně Capitol One za použití své obvyklé předvolební rétoriky, píší agentury. V pondělí Trump zahájí inaugurační den ranní bohoslužbou v kostele sv. Jana ve Washingtonu.

„Vyhráli jsme,“ zahájil republikán svůj projev v zaplněné aréně v hlavním městě USA. Několik hodin předtím, než Donald Trump znovu složí přísahu jako americký prezident, se v projevu opět obrátil ke svým příznivcům, kterých se do arény vešlo dvacet tisíc.

„Slíbil, že okamžitě zavede nejagresivnější deportační politiku v amerických dějinách. Pro tu má podporu drtivé většiny Američanů – ať už demokratů, či republikánů,“ řekl zahraniční zpravodaj ČT Bohumil Vostal. Podle něj 87 procent Američanů souhlasí s tím, aby Trump vyhostil ilegální migranty, kteří mají záznam v trestním rejstříku.

Mezi chystané kroky Donalda Trumpa patří například to, že zveřejní tajné dokumenty týkající se vražd amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, senátora Roberta Kennedyho a vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga mladšího, všimla si agentura Reuters. Trump zveřejnění utajovaných dokumentů slíbil ve své předvolební kampani.

Trump slíbil, že pokud jeho kandidátka na federální ministryni školství bude „dělat svou práci přiliš dobře, tak o svůj post brzy přijde“. Cílem zvoleného prezidenta je zrušit federální ministerstvo školství a jeho agendu převést na státní úroveň.

Trump po volbách před čtyřmi lety šířil nepodložená tvrzení o volebních podvodech a odmítal uznat svou porážku, což kulminovalo 6. ledna 2021 násilným vniknutím jeho stoupenců do Kapitolu ve chvíli, kdy Kongres formálně potvrzoval vítězství Joea Bidena. Ve washingtonské aréně znovu zmínil, že by lidé pravomocně odsouzení za násilné vniknutí do Kapitolu mohli doufat v omilostnění.