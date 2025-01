Požáry zničily v Los Angeles i kulturní dědictví

Hasiči teď v postižených oblastech zapisují, které domy oheň pohltil. Americký sen se tam proměnil v noční můru. „Jsem tesař. Pořád tam vidím svoje stoly, moje nářadí. Bože, to je těžké, to je těžké. Všechno je pryč, potřeboval jsem to vidět, abych to v sobě uzavřel,“ popsal šestašedesátiletý Robert Edwards, kterému v Pasadeně shořel dům.

S rodinou uposlechl příkaz k evakuaci, nestihl si vzít ani veškerou hotovost. Ve svém čtyřpokojovém domě žil přes čtyřicet let. Teď si musí hledat dočasný pronájem. „Bolí to... ale zároveň jsem rád, že jsme naživu.“