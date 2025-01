Celebrity kvůli požárům v Los Angeles pomáhají i kritizují

před 50 m minutami | Zdroj: ČTK , Fox , Newsweek , Metro , USA Today , CNN , Forbes , New York Post , CBC , Deadline

O domovy přišlo i nemálo slavných osobností: Jeff Bridges, Anthony Hopkins, Adam Brody nebo Milo Ventimiglia, u nějž se připomíná poněkud strašidelná, byť náhodná souvislost s jeho rolí v seriálu Tohle jsme my. Postava, kterou v rozvětveném příběhu o několika generacích jedné rodiny hraje, zemře poté, co se při požáru vlastního domu nadýchá kouře. „Život napodobuje umění,“ podotkl herec.

Jedny z nejničivějších požárů v dějinách Spojených států si do čtvrtka vyžádaly přes dvě desítky životů a zdevastovaly více než dvanáct tisíc budov na okrajích Los Angeles.

Zpěvačka Beyoncé prostřednictvím své nadace zřídila fond na pomoc lidem na jihu Kalifornie a přispěla do něj dvěma a půl miliony dolarů (přes šedesát milionů korun). „Fond je vyčleněný na pomoc rodinám v (těžce zasažené) oblasti Altadeny a Pasadeny, které přišly o domovy, a pro kostely a kulturní střediska, aby mohly naplnit bezprostřední potřeby lidí zasažených požáry,“ uvedla zpěvačka, jejíž matce zničily plameny dům v Malibu.

Některé komentáře na sociálních sítích jedovatě poznamenávají, že pro bohaté hollywoodské hvězdy nebude problém pořídit si nové bydlení. Nicméně řada celebrit, jejichž majetek byl ušetřen, se také zapojila do pomoci méně majetným lidem zasaženým živlem.

Britský princ Harry a jeho žena Meghan Markleová, kteří po opuštění královské rodiny žijí v Kalifornii, o víkendu lidem rozdávali jídlo a vodu a vyzvali veřejnost k podpoře dobročinných projektů. Markleová se navíc rozhodla odložit premiéru svého lifestylového pořadu S láskou, Meghan na březen. V nové show si má do svého kalifornského sídla zvát hosty a povídat si s nimi o vaření, zahradničení a pořádání oslav. Nyní se ale „soustředí na potřeby těch, kteří byli zasaženi požáry“.

Z vlastních kapes na pomoc potřebným odsypala také hollywoodská studia jako Disney, Warner Brothers, Amazon, Universal či Netflix. Desítky milionů dolarů, ale také praktické věci jako drony, potraviny či toaletní potřeby, mají podpořit také záchranné týmy i pomocné organizace.

Mel Gibson spekuluje, kdo měl na požárech zájem

Spolu s plameny se ovšem šířily i různé spekulace, co rozsáhlé požáry zapříčinilo. Do těch se pustil třeba Mel Gibson. V pořadu stanice Fox přiznal, že si o požárech v Los Angeles vymýšlí „hrozné“ teorie. „Člověk vždycky tuší, že se to může stát. Myslí si, že zdroje a akceschopní muži a ženy budou připraveni, že budou schopni zvládnout jakoukoli situaci, která nastane, ale někteří lidé zjevně zaspali, hlavně naši čelní představitelé,“ je přesvědčený Gibson.

Podotkl, že ho napadá, jestli se tak neděje schválně. „Což je sice šílená myšlenka, ale člověk začne uvažovat, jestli v tom není nějaký záměr,“ řekl. V rozhovoru mluví o přesvědčení, že kalifornské politické vedení „si zahrávalo s vodou“ a „nechávalo odtékat rezervy“, a vznáší otázku, jestli požáry nezaložili „pověření“ lidé. Nejspíš proto, že obnova může nahrávat požadavkům nahradit rozlehlá sídla hustější zástavbou, což žádají lidé zabývající se klimatem, interpretuje rozhovor s Gibsonem web Newsweeku.

Herec známý z válečného dramatu Statečné srdce, akční Smrtonosné zbraně nebo sci-fi Šílený Max, kde se potuluje postapokalyptickou krajinou, sám přišel o dům v Malibu. Pohled na spáleniště, které nahradilo „jeho“ ulici, přirovnal k Drážďanům vybombardovaným za druhé světové války. „Nic nezůstalo,“ konstatoval.