Požáry zničily dům Brodymu či Hiltonové, Oscar odložil nominace

Před ohnivým živlem musela utéci také herečka a zpěvačka Mandy Mooreová s dětmi, která žije v Altadeně. „Upřímně, jsem v šoku a cítím se otupělá, když myslím na to, o co vše tolik lidí přišlo, včetně mé rodiny. Škola mých dětí je pryč. Naše oblíbené restaurace jsou srovnané se zemí,“ uvedla herečka k záběrům spoušti.

Mádlovy Vlny se dostaly do předvýběru na Oscary

Odložena byla premiéra filmu The Last Showgirl s Pamelou Andersonovou v hlavní roli a Filmové studio Paramount zrušilo slavnostní promítání filmu zpěváka Robbieho Williamse Better Man a společnost Netflix odvolala konferenci k ocenění filmu Emilia Pérez Zlatým glóbem.

Stojí natáčení seriálu Chirurgové a kvůli extrémnímu větru a požárům své brány dočasně uzavřel zábavní park Universal Studios.