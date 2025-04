Čekání na hranicích kvůli opatřením proti slintavce připravuje dopravce o peníze, ale chápou to

Na hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku by měla od večera začít v souvislosti s rizikem zavlečení slintavky a kulhavky projíždět nákladní auta dvěma novými vanami s dezinfekcí. Nad jednou z nich bude i dezinfekční rám. Díky tomu by se měly zkrátit kolony, v nichž auta tráví i několik hodin. Opatření sice dopravce zdržují a každá hodina čekání kamionu je stojí asi dva tisíce korun, uvedl mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix, ale chápou je.

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) přišly úpravy na necelý milion korun a zahrnovaly bourání ostrůvku, frézování vozovky a nanesení speciální hmoty, která zamezí prosakování dezinfekce do podloží. „Přidáváme další pruh pro kamiony, tak abychom reagovali na frontu, která tam vzniká ze slovenské strany. Odbavování kamionů, které musí do dezinfekce, by se mělo prakticky zrychlit na polovinu časů, které tam dneska jsou,“ přiblížil Holiš.

Pokud by se nákazová situace na Slovensku zhoršila, kraj by podle hejtmana usiloval, aby na všech hraničních přechodech přejížděla všechna auta, tedy i osobní, dezinfekčními rohožemi. Argumentuje především ochranou zemědělců v regionu.

„Zatím nemáme informace, že by se měla kontrolovat osobní auta. Uvidíme, jak rozhodne Ústřední veterinární správa,“ poznamenala Zollerová. Ujistila, že veterináři drží pohotovostní služby, žádné podezření na zavlečení onemocnění do České republiky zatím neevidují.

Kvůli opatřením, aby se slintavka a kulhavka nedostaly do českých chovů, musí dopravci stále používat omezený počet hraničních přechodů se Slovenskem a Rakouskem. Nákladní vozidla mohou pro vjezd do tuzemska i nadále použít pět hraničních přechodů se Slovenskem. Pokud jde ale o vozidla, která vezou nebo jsou určena pro zásilky zvířat, živočišných produktů nebo krmiv, pro vstup ze Slovenska do Česka mohou využít jen tři hraniční přechody, a to Lanžhot, Starý Hrozenkov a Mosty u Jablunkova.