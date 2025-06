V Čáslavi se uskuteční referendum k plánovanému rozšíření skládky

Zmocněnec přípravného výboru Bohumil Bartuněk připomněl, že referendum umožňuje veřejnosti vyjádřit se přímo k otázkám, které mohou mít dlouhodobý vliv na kvalitu života ve městě. „Občané mají právo být do těchto rozhodnutí zapojeni nejen zprostředkovaně, ale i přímo,“ uvedl Bartuněk.

Návrh přípravného výboru podle Bartuňka splňuje veškeré formální náležitosti požadované zákonem a získal dostatečný počet podporovatelů. „Jsme přesvědčeni, že vyhlášení referenda je zákonné a jeho smyslem není suplovat rozhodovací pravomoci úřadů, ale umožnit přímo obyvatelům města vyjádřit jejich postoj a tím určit další kroky místní samosprávě,“ dodal Bartuněk.

Podle zastupitele za ČSSD Josefa Rumla je referendum v pořádku, ale lidé by si měli při hlasování uvědomit, jaké následky by mělo zamítnutí rozšíření. Městu by podle něj mohly hrozit nenapravitelné ekonomické problémy, protože majitel skládky by se mohl bránit soudní cestou. „Město bude mít problém v řádu miliardy korun,“ varoval Ruml. Opoziční zastupitel za Čáslav pro všechny Vlastislav Málek namítl, že veřejnost bude mít informace o všech rizicích do uspořádání referenda k dispozici.