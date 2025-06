Česko je největší vývozce dřeva v Evropě. Přichází tím ročně o stovky milionů

Přidaná hodnota totiž nevzniká pouze u majitele lesa, ale také u pil, které kmeny hrubě zpracují, u firem, jež z nich vyrobí stavební materiál, nábytek, dřevovláknité desky pro kuchyně, papír nebo viskózovou buničinu pro textil. Peníze by tak získávali i lidé zaměstnaní v těchto firmách a stát prostřednictvím daní. Místo toho se neopracované české kmeny často vracejí do českých obchodů už jako nábytek vyrobený v zahraničí.

Problém nastal, když se kalamita přelila do Německa a zlevnila výrobu tam, zatímco v Česku už dřevo začínalo chybět, zdražovalo a prudce zdražily také energie. To vedlo v posledních letech k náročné situaci, kdy cena surového dřeva stoupala, zatímco cena dřevěných výrobků (například stavebních hranolů) klesala, což vedlo u některých zpracovatelů k propouštění zaměstnanců a omezení produkce.

Dřevostavby jako klíč k budoucnosti

Existuje řešení, na kterém se shodují všichni hráči na trhu se dřevem: je potřeba v Česku více investovat do dřevostaveb a tuto činnost by měl podporovat i stát. Současná vláda si dala za cíl, aby do deseti let bylo 25 procent staveb dřevěných.

K tomu je nutné připravit vhodné legislativní prostředí, včetně úpravy stavebních předpisů. Dříve bylo možné stavět ze dřeva maximálně do výšky 12,5 metru, od příštího roku by se tento limit měl zvýšit na 22 metrů, což odpovídá evropskému standardu a umožní výstavbu velkých administrativních budov nebo hotelů. Dále vláda zvažuje ekonomické zvýhodnění, například prostřednictvím daní, které by mohlo motivovat více lidí k volbě dřevostaveb, které navíc nabízejí rychlejší a jednodušší výstavbu.

Skutečnou revoluci ve stavebnictví ze dřeva teď přinášejí CLT panely nebo NOVATOP panel, tedy křížem lepené dřevo. Tyto panely jsou pevnější než masivní dřevo, unesou vícepodlažní budovy a jsou až pětkrát lehčí než beton. Vyrábějí se slepením minimálně tří jednovrstvých desek. Díky křížovému lepení mají mnohem lepší pevnost, jsou rozměrově stabilní a nedeformují se tolik jako rostlé dřevo.

Do výroby těchto panelů ve Ždírci nad Doubravou investoval dvě miliardy korun švédsko-finský koncern Stora Enso. Ukázkovým příkladem využití je několik tří až čtyřpodlažních bytových domů, které už vyrostly v Praze, Ždáru nad Sázavou nebo v Pardubicích.

Dřevo pro zelenou budoucnost

Investoři se k velkým dřevostavbám obracejí i navzdory tomu, že jsou o 5 až 15 procent dražší. Důvodem je snížení emisí skleníkových plynů. Rostoucí strom po dobu osmdesáti let pohlcuje oxid uhličitý z atmosféry, který se pak uloží do stavby. Navíc samotná výroba dřevěných prvků produkuje oproti výrobě cementu třikrát méně emisí. Dřevařský sektor věří, že rozsáhlejší výstavba ze dřeva pomůže v Česku udržet peníze a přitáhnout investice do specializovaných firem.

Podle lesního hospodáře a propagátora dřevostaveb Aleše Erbera stále panuje nedostatek informací a povědomí o možnostech využití dřeva. Obavy jsou, že vícepodlažní dřevostavba lépe hoří nebo bude mít problémy s vlhkostí či zvukem. Na všechny tyto slabiny však už existují technologická řešení. Například i menší rodinné domy z dřevěných sendvičových panelů mají ochranné vrstvy proti požáru, hluku i vlhkosti, obsahují čipy, které monitorují vlhkost a jsou zatepleny například výborně izolujícím recyklovaným papírem.