Na Sokolovsku zmizelo z lesa velké množství dřeva, naplnilo by na padesát kamionů

Celkem 1500 kubíků dřeva zmizelo podle radnice z městských lesů u Nového Sedla na Sokolovsku. Takové množství by naplnilo zhruba padesát velkých kamionů. Případem se teď zabývají policisté. Radní na to přišli náhodou, když vyměnili hospodáře, který se o lesy stará.

Správou lesa byl podle radnice do roku 2023 pověřený nyní opoziční zastupitel Zdeněk Pojar. „Nikdy jsem hospodáře na našich lesních pozemcích nedělal, prováděl jsem tam pouze činnosti na základě dohody o provedení práce,“ upřesnil Pojar.

Stromy rostly v těžce přístupném terénu na odlehlejších místech. Údajně vytěžené dřevo by se vešlo na padesát velkých nákladních aut. „Z auditu vyplynulo, že to probíhalo v několika letech, po trochách bych řekl, tak to nevzbudilo podezření,“ míní odborný lesní hospodář Kubín.

Podle Pojara veškerá těžba na pozemcích probíhala po nálezu dřevní hmoty, která byla napadena dřevokazným hmyzem. „Anebo se jednalo o stromy, které byly v důsledku počasí vyvrácené, případně suché. Veškerá těžba probíhala s tím, že o ní byli informováni zastupitelé, kde došlo následně k schválení,“ popsal celý proces.

Kvůli vyšetřování teď radnice nemůže v lese hospodařit. Chtěla ho vyměnit za jiné pozemky.