V Opatovicích nad Labem postaví skladovací halu, navzdory odporu části obce

„Mají stavební povolení, už se s tím nedá nic dělat. Celou stavbu jsme jim naším odporem pozdrželi minimálně o dva roky. Ale když vedení obce dělalo všechno pro to, aby hala stála, nemohli jsme s tím nic dělat. Mrzí mě to,“ uvedl opatovický zastupitel Nathaniel Filip de Aras (sdružení Opatovice nad Labem a Pohřebačka pro lidi). Byl jedním z iniciátorů petice a následně referenda.

Referendum se konalo v lednu 2023. V plebiscitu se 682 lidí vyslovilo proti hale, 477 lidí ji podpořilo. Podle starosty Pavla Kohouta (Opatovice podle vás) byly výsledky sice závazné, ale požadavek splnit nešel. Obec by zbankrotovala, řekl. „Referendum šlo proti územnímu plánu. Museli bychom platit náhradu škody. Jediná možnost bylo vykoupení pozemků za 120 milionů korun. Pověřili jsme přípravný výbor referenda, aby sehnal finanční prostředky, což odmítl,“ řekl Kohout.

Silnice už k budoucí hale vede

Podmínkou pro stavbu haly byla příjezdová komunikace, kterou developer už postavil a brzy bude uvedená do předčasného užívání. „Silnice odvede dopravu z ulic Lesní a Kasárenská, to byla jediná cesta, kudy se do průmyslové zóny dostávala auta. Halu začneme stavět, až skončí skrývka ornice, archeologický průzkum a demolice seníku, který na pozemku stál,“ podotkl jednatel Czech Industrial Development Tomáš Novák.