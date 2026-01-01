Je důležité, abychom překonali příkopy, říká arcibiskup Graubner

„Slyším od prezidenta (Petra Pavla) a dalších lidí, že je potřebné, abychom se učili více vést dialog. My o něm sice často hovoříme, ale bohužel často mluvíme s těmi, se kterými si rozumíme, a ty ostatní odepíšeme nebo považujeme za jinou bublinu, se kterou je zbytečné komunikovat,“ sdělil v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner, podle něhož je důležité, abychom překonali příkopy.
Arcibiskup hovořil třeba také o 33 letech samostatného českého státu. „Myslím si, že jsme zemí úspěšnou v mnoha oblastech. Můžeme být na mnoho věcí hrdí a spokojení,“ podotkl a dodal, že je tu velká výzva k zodpovědnosti za budoucnost. „Abychom dalším generacím předali zemi, která bude mít stále důvody k naději,“ zdůraznil.