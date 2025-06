Uvnitř budov či ve fasádách. Praha schválila pravidla pro výdejní boxy

Podle nových zásad je nejlepším řešením umísťování boxů dovnitř budov, například do vestibulů, obchodních pasáží, do chodeb veřejných budov či do hromadných garáží. Alternativou je zapuštění do plotu či fasády. Pokud nic z toho není možné, doporučují zásady box umístit podél budovy či do podchodu. Na volném prostranství nesmí překážet chodcům, nesmí tvořit bariéru v rozhledu řidičům a také nesmí stát ve výhledu na kulturní památky.

Boxy mají podle pravidel působit nenápadně, zakázaná je velkoplošná reklama. Tvůrci pravidel preferují, aby společnosti tyto schránky sdílely. V opačném případě mají používat boxy stejné výšky a barvy s podobnými detaily, jako jsou různé sokly a římsy, aby mohly stát v řadě a vzájemně na sebe navazovaly. Označení jednotlivých boxů logem by nemělo přesahovat deset procent plochy. Pokud jde o barvu konstrukce, doporučují se tóny šedé a šedobílé. Manuál navrhuje šest konkrétních odstínů.