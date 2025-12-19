Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác


Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.

Rekonstrukce souvisela i se stavbou linky metra D, na které se bude na Pankráci přestupovat a jehož stavba začala v roce 2022. Kromě toho dělníci kompletně obnovili interiér stanice včetně výměny všech obkladů či osvětlení, modernizovali technologické zázemí a vyměnili eskalátory a výtah. Práce budou ještě pokračovat v technických a služebních prostorách, nicméně běžný provoz už neovlivní.

Náklady na samotnou modernizaci podle vedoucího komunikace DPP Daniela Šabíka podnik odhaduje na 220 milionů korun bez DPH, to se však týká původní stanice. Další náklady vznikly stavbou přestupu na metro D, tyto peníze se nicméně podle vedoucího hradí z rozpočtu na budovanou linku.

„Stanice je otevřenější, vzdušnější, světlejší. Je to dáno tím, že je tu nový typ osvětlení, které je zapuštěno do podhledů a designově je podobné jako v začátcích provozu stanice na konci 70. let,“ popsal novou podobu stanice Šabík. Dodal, že novinkou jsou například rovněž prosklené balustrády eskalátorů. Kolem vstupu na eskalátory také podnik nechal odstranit původní zdi, aby docílil vzdušnějšího dojmu.

Součástí budoucího přestupu na metro D je podchod pod ulicí Na Pankráci. „Už nyní mohou první polovinu podchodu využívat cestující a takzvaně suchou nohou přestupovat přímo z vestibulu na nástupiště tramvajových zastávek,“ podotkl vedoucí komunikace.

Kvůli uzavření stanice DPP koncem loňského roku zprovoznil prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác. Podnik také posílil linku 19 v úseku mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání. Podle dopravního ředitele DPP Jana Barchánka se nyní intervaly tramvají vrátí do standardního režimu.

Rekonstrukce probíhají i na dalších stanicích

Dopravní podnik rekonstruuje i další stanice metra, v minulých letech kompletně opravil stanici linky A Jiřího z Poděbrad, kde také přistavěl výtahy pro bezbariérový přístup.

Společně s Pankrácí také podnik letos v lednu kvůli opravám uzavřel stanici linky B Českomoravská, kde práce stále pokračují a hotovy by měly být před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně.

Uzavření čeká od 2. února příštího roku na deset měsíců i stanici linky A Flora, kde podnik v říjnu zahájil kompletní rekonstrukci za 1,29 miliardy korun bez DPH spojenou s vybudováním výtahů. Na lince A se má na jaře příštího roku ze stejného důvodu zhruba na rok uzavřít i stanice Hradčanská. V roce 2027 podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanici Želivského.

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Krajský soud v Brně zrušil pokutu 2,679 milionu korun, kterou v roce 2022 vyměřil Praze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a o rok později ji potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. V pátek o tom informovala mluvčí soudu Klára Belkovová. Soud zrušil rozhodnutí první i druhé instance a věc vrátil úřadu k novému posouzení.
před 10 mminutami

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.
před 43 mminutami

UMPRUM uzavírá výstavou semestr i budovu

Výstava Artsemestr tradičně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) shrnuje klauzurní a semestrální práce studentů. Je jednou z posledních akcí v hlavní budově školy, kterou čeká od začátku příštího roku rozsáhlá rekonstrukce.
před 4 hhodinami

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
17. 12. 2025

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
15. 12. 2025

Řidiče v Praze čekají další omezení

Praha investuje příští rok do dopravy zhruba 10,5 miliardy korun. Jde o nejvýraznější položku v rozpočtu hlavního města. Nejvíc peněz spolkne trasa metra D, vzniknou ale i nové tramvajové tratě či mosty. Pro řidiče to bude znamenat další omezení.
13. 12. 2025

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil rezignovali z rady

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání schválili návrh rozpočtu města na rok 2026. Odhlasovali si také personální změny v radě. Z té odcházejí náměstci primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a Zdeněk Hřib (Piráti), který zůstává v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku a pražským zastupitelem. Zastupitelé také schválili převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha. Rozhoduje se i o směně pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví.
11. 12. 2025Aktualizováno11. 12. 2025

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
10. 12. 2025
