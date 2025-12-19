Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.
Rekonstrukce souvisela i se stavbou linky metra D, na které se bude na Pankráci přestupovat a jehož stavba začala v roce 2022. Kromě toho dělníci kompletně obnovili interiér stanice včetně výměny všech obkladů či osvětlení, modernizovali technologické zázemí a vyměnili eskalátory a výtah. Práce budou ještě pokračovat v technických a služebních prostorách, nicméně běžný provoz už neovlivní.
Náklady na samotnou modernizaci podle vedoucího komunikace DPP Daniela Šabíka podnik odhaduje na 220 milionů korun bez DPH, to se však týká původní stanice. Další náklady vznikly stavbou přestupu na metro D, tyto peníze se nicméně podle vedoucího hradí z rozpočtu na budovanou linku.
„Stanice je otevřenější, vzdušnější, světlejší. Je to dáno tím, že je tu nový typ osvětlení, které je zapuštěno do podhledů a designově je podobné jako v začátcích provozu stanice na konci 70. let,“ popsal novou podobu stanice Šabík. Dodal, že novinkou jsou například rovněž prosklené balustrády eskalátorů. Kolem vstupu na eskalátory také podnik nechal odstranit původní zdi, aby docílil vzdušnějšího dojmu.
Součástí budoucího přestupu na metro D je podchod pod ulicí Na Pankráci. „Už nyní mohou první polovinu podchodu využívat cestující a takzvaně suchou nohou přestupovat přímo z vestibulu na nástupiště tramvajových zastávek,“ podotkl vedoucí komunikace.
Kvůli uzavření stanice DPP koncem loňského roku zprovoznil prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác. Podnik také posílil linku 19 v úseku mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání. Podle dopravního ředitele DPP Jana Barchánka se nyní intervaly tramvají vrátí do standardního režimu.
Rekonstrukce probíhají i na dalších stanicích
Dopravní podnik rekonstruuje i další stanice metra, v minulých letech kompletně opravil stanici linky A Jiřího z Poděbrad, kde také přistavěl výtahy pro bezbariérový přístup.
Společně s Pankrácí také podnik letos v lednu kvůli opravám uzavřel stanici linky B Českomoravská, kde práce stále pokračují a hotovy by měly být před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně.
Uzavření čeká od 2. února příštího roku na deset měsíců i stanici linky A Flora, kde podnik v říjnu zahájil kompletní rekonstrukci za 1,29 miliardy korun bez DPH spojenou s vybudováním výtahů. Na lince A se má na jaře příštího roku ze stejného důvodu zhruba na rok uzavřít i stanice Hradčanská. V roce 2027 podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanici Želivského.
