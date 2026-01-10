Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou
Zdroj: ČT24

Historická budova v pražské Lazarské ulici se nyní opravuje. Během uplynulého roku a půl z ní dvakrát spadl kus římsy, v létě 2024 dokonce zasáhl muže, který na místě zemřel. Dělníci už z budovy odstranili sochy i další ozdoby, u kterých hrozil pád, a budou pokračovat novou omítkou. Kompletně hotovo by mělo být ještě letos.

Mluvčí městské části Praha 1 Karolína Šnajdarová připomněla, že majitelé mají povinnost pravidelně kontrolovat své nemovitosti. Alespoň pohledovou kontrolu by měli provádět minimálně jednou za čtvrt roku. Pražští hasiči řeší ročně zhruba sedmdesátku podobných případů. V roce 2025 měli přibližně třicet výjezdů ke spadlým římsám, dalších čtyřicet pak ke kusům padlé omítky. Jednou z hlavních příčin problémů jsou podle odborníků i prudké změny počasí.

Výběr redakce

Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak

Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak

před 12 mminutami
Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

před 57 mminutami
Návštěva Macinky v Kyjevě byla důležitá, ocenil Vondra

Návštěva Macinky v Kyjevě byla důležitá, ocenil Vondra

před 1 hhodinou
Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

před 9 hhodinami
Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

8. 1. 2026Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

Počet obětí protestů v Íránu stoupá, internet zůstává vypnutý

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou

Historická budova v pražské Lazarské ulici se nyní opravuje. Během uplynulého roku a půl z ní dvakrát spadl kus římsy, v létě 2024 dokonce zasáhl muže, který na místě zemřel. Dělníci už z budovy odstranili sochy i další ozdoby, u kterých hrozil pád, a budou pokračovat novou omítkou. Kompletně hotovo by mělo být ještě letos.
před 42 mminutami

Brno rozšíří modré zóny. Pravidla parkování mění i jinde

Řidiče letos čekají další úpravy parkování v řadě měst. Brno rozšíří modré zóny a zavede zpoplatnění parkování už od nedělního večera, Praha ruší bezplatné stání pro elektromobily. Nová pravidla zavádějí i menší města, která chtějí ulevit místním obyvatelům.
před 11 hhodinami

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Mráz a led komplikují pohyb chodců ve městech. Přibývá úrazů

Mrazivé počasí a ledovka na chodnících zvyšují počet úrazů napříč republikou. Rizikové jsou i přechody pro chodce. Záchranáři i nemocnice hlásí desítky pádů se zlomeninami, nejčastěji u seniorů. Například pražští záchranáři vyjeli od začátku ledna už ke třem desítkám takových případů. Traumatologové ve zlínské nemocnici ošetřili od víkendu oproti běžným dnům zhruba o 25 procent více lidí.
8. 1. 2026

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
7. 1. 2026

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

Asi jedenáct tisíc domácností v Praze 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Podle Pavla Maďara ze společnosti Pražské teplárenské se výpadek dotkl i škol a sociálních zařízení. Před 20. hodinou oznámil dokončení opravy horkovodu, dodávky tepla a teplé vody by se podle něj měly obnovit do středečního časného rána.
6. 1. 2026Aktualizováno6. 1. 2026

Antimonopolní úřad potrestal taxislužby z pražského letiště

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal nepravomocně pokuty taxislužbám Taxi Praha a Fix, které nabízejí dopravu na Letišti Václava Havla v Praze. Za kartelovou dohodu uložil antimonopolní úřad firmě Fix pokutu 10,1 milionu korun, společnosti Taxi Praha 950 tisíc korun. Obě společnosti podaly proti rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
6. 1. 2026

Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
5. 1. 2026
Načítání...