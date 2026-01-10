Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou

Historická budova v pražské Lazarské ulici se nyní opravuje. Během uplynulého roku a půl z ní dvakrát spadl kus římsy, v létě 2024 dokonce zasáhl muže, který na místě zemřel. Dělníci už z budovy odstranili sochy i další ozdoby, u kterých hrozil pád, a budou pokračovat novou omítkou. Kompletně hotovo by mělo být ještě letos.
Mluvčí městské části Praha 1 Karolína Šnajdarová připomněla, že majitelé mají povinnost pravidelně kontrolovat své nemovitosti. Alespoň pohledovou kontrolu by měli provádět minimálně jednou za čtvrt roku. Pražští hasiči řeší ročně zhruba sedmdesátku podobných případů. V roce 2025 měli přibližně třicet výjezdů ke spadlým římsám, dalších čtyřicet pak ke kusům padlé omítky. Jednou z hlavních příčin problémů jsou podle odborníků i prudké změny počasí.