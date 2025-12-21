Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů zpoždění i přes sto minut


21. 12. 2025Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
2 minuty
Zprávy ve 12: Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů velké zpoždění
Zdroj: ČT24

Zpoždění více než sto minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.

Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi sedmdesát metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží.

Zpoždění nabírá podle redaktorky ČT Kristýny Posekané více než sto minut, ale například u vlaků do Pardubic a Olomouce dokonce dvě stě minut. Na trati také nefungují zabezpečovače. Strojvedoucí tedy musejí čekat na pokyn, a proto není přesně známo, kdy a který vlak odjede. Zpoždění v Praze se může projevit i na dalších místech v zemi.

„V úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží se jezdí pouze po jedné koleji, navíc bez zabezpečovacího zařízení, kapacita trati je tedy velmi omezená,“ informoval Kavka po třinácté hodině.

Podle něj se bude situace od patnácté hodiny výrazně vylepšovat. „Kolem šestnácté, sedmnácté hodiny už by zpoždění měla být snad minimální, možná v řádech desítek minut,“ doplnil s tím, že ve stanici Praha Vršovice je již minimálně jedna kolej pod zabezpečovacím zařízením.

Studio ČT24: Mluvčí Správy železnic pro mimořádné situace Martin Kavka o krádeži kabelů
Zdroj: ČT24

„Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let.

Lidé v Praze mají možnost využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc–Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova.

Výběr redakce

Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů zpoždění i přes sto minut

Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů zpoždění i přes sto minut

10:15Aktualizovánopřed 21 mminutami
Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

před 23 mminutami
Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

02:46Aktualizovánopřed 31 mminutami
Putin je připraven jednat s Macronem, tvrdí mluvčí Kremlu

Putin je připraven jednat s Macronem, tvrdí mluvčí Kremlu

05:53Aktualizovánopřed 42 mminutami
Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

08:36Aktualizovánopřed 56 mminutami
Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

12:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Franciscu kvůli výpadku bez proudu

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Franciscu kvůli výpadku bez proudu

10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů zpoždění i přes sto minut

Zpoždění více než sto minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
10:15Aktualizovánopřed 21 mminutami

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé v Česku si v neděli připomínají památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Už dopoledne uctili jejich památku například někteří senátoři v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Po poledni si památku obětí připomněl i premiér Andrej Babiš (ANO). Konají se ale i další akce, které pořádají spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Při tragédii zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.
08:36Aktualizovánopřed 56 mminutami

Nouzové tlačítko v metru zachraňuje životy

Přibývá pádů do kolejiště pražského metra. Lidé na nástupišti by v takovém případě měli stisknout tlačítko nouzového zastavení vozu. Jen málo pasažérů však vědělo o jeho existenci, pražský dopravní podnik ho proto nechal nedávno zvýraznit. Jeho využití roste, ze 108 případů v období leden–listopad roku 2023 na 140 za stejné období letos. Příčinou pádů do kolejiště často bývá alkohol, zdravotní problém nebo nešťastná náhoda. Tlačítko však slouží jen pro situace, kdy jde o život. Cestující, který ho zmáčkne například kvůli mobilu spadlému do kolejiště, musí počítat s pokutou. Výjimkou jsou velké předměty, které můžou vykolejit metro.
před 4 hhodinami

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.
19. 12. 2025Aktualizováno19. 12. 2025

Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Krajský soud v Brně zrušil pokutu 2,679 milionu korun, kterou v roce 2022 vyměřil Praze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a o rok později ji potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. V pátek o tom informovala mluvčí soudu Klára Belkovová. Soud zrušil rozhodnutí první i druhé instance a věc vrátil úřadu k novému posouzení.
19. 12. 2025

UMPRUM uzavírá výstavou semestr i budovu

Výstava Artsemestr tradičně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) shrnuje klauzurní a semestrální práce studentů. Je jednou z posledních akcí v hlavní budově školy, kterou čeká od začátku příštího roku rozsáhlá rekonstrukce.
19. 12. 2025

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
17. 12. 2025

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
15. 12. 2025
Načítání...