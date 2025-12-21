Vlaky v Praze nabírají kvůli krádeži kabelů zpoždění i přes sto minut

Zpoždění více než sto minut nabírají od rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15 hodin, oznámil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi sedmdesát metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží.
Zpoždění nabírá podle redaktorky ČT Kristýny Posekané více než sto minut, ale například u vlaků do Pardubic a Olomouce dokonce dvě stě minut. Na trati také nefungují zabezpečovače. Strojvedoucí tedy musejí čekat na pokyn, a proto není přesně známo, kdy a který vlak odjede. Zpoždění v Praze se může projevit i na dalších místech v zemi.
„V úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží se jezdí pouze po jedné koleji, navíc bez zabezpečovacího zařízení, kapacita trati je tedy velmi omezená,“ informoval Kavka po třinácté hodině.
Podle něj se bude situace od patnácté hodiny výrazně vylepšovat. „Kolem šestnácté, sedmnácté hodiny už by zpoždění měla být snad minimální, možná v řádech desítek minut,“ doplnil s tím, že ve stanici Praha Vršovice je již minimálně jedna kolej pod zabezpečovacím zařízením.
„Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let.
Lidé v Praze mají možnost využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc–Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova.