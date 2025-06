V Praze vznikne nová čtvrť. Panují spory o to, kdo na ní víc „vydělá“

Na zanedbaném a nepříliš vábném území kolem Florence a Masarykova nádraží má v metropoli vzniknout nová moderní čtvrť postavená společností Penta. Praha ve čtvrtek schválila dvě změny územního plánu, které byly pro výstavbu nutné. Podle organizace Arnika mělo město za tuto „úlitbu“ vyjednat například větší počet dostupných bytů, podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN) ale metropole získala od developera mnohem víc, než předpokládala. Otázkou zůstává, co se stane s autobusovým nádražím.

Podle architektky Anny Vinklárkové z organizace Arnika, která s potenciálním přesunem nádraží nesouhlasí, změna připouští přesun autobusového terminálu dál od metra a s menší kapacitou. „Schválením změny plánu ztrácí město vliv a nebude mít nástroje, jak odsunu zabránit. Penta může požádat o povolení stavby nádraží mezi viadukty a stavební úřad nebude mít oporu, jak to zamítnout,“ míní Vinklárová s tím, že odsun nádraží může výrazně zhoršit podmínky pro cestující.

„Pokud se ukáže, že nádraží na Florenci dává do budoucna smysl, máme všechny nástroje pro jeho zachování, protože je stále uvedeno v územním plánu a zásadách územního rozvoje a předem jsme ho zohlednili i v plánovací smlouvě s investorem,“ dodal.

Šéf Penta Real Estate David Musil v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl , že společnost nádraží bude dále provozovat, pravděpodobně však dojde k jeho posunutí více na východ. Pokud by se do budoucna zvažoval přesun nádraží mezi blízké viadukty, bylo by to podle Hlaváčka v souvislosti s nově plánovanou vlakovou zastávkou a možným přestupem z vlaku z letiště. I pro takové rozhodnutí je však prý potřeba nejprve podrobná analýza. Město dle něj „hlavní slovo“ v případě nádraží má.

Hlaváček: Dostali jsme víc, než jsme chtěli

Na kritiku ohledně počtu deseti bytů reagoval Hlaváček na zastupitelstvu, podle něj je to poprvé, co město získá vůbec nějaké. „Je to nějaký první experiment, tak jich příště budeme mít víc,“ sdělil náměstek. Pro ČT24 dodal, že se vymezuje proti tvrzením, že jde o úlitbu developerům.

„V rámci plnění jsme reagovali na více potřeb v území, které byly diskutovány v rámci soutěžního dialogu odborníky v porotě a především od veřejnosti. Od developerů jsme tak v konečném důsledku získali mnohem větší plnění, než jsme původně chtěli,“ tvrdí náměstek.

„Smlouva (s městem) počítá s financemi na veřejnou vybavenost, investicemi do školských zařízení, do bydlení ve vlastnictví města, do chybějící zeleně v území a modrozelené infrastruktury i kvalitních veřejných prostor včetně nových uměleckých děl. Novinkou nad rámec této dohody je vznik nové polikliniky v těsném sousedství,“ prohlásil Development Director společnosti Penta Real Estate Rudolf Vacek.