Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Krajský soud v Brně zrušil pokutu 2,679 milionu korun, kterou v roce 2022 vyměřil Praze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a o rok později ji potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. V pátek o tom informovala mluvčí soudu Klára Belkovová. Soud zrušil rozhodnutí první i druhé instance a věc vrátil úřadu k novému posouzení.

Rozhodnutí se týká vyhlášek z let 2012 až 2018. Praha podle úřadu chybovala, když ve vyhláškách regulujících provozování hazardních her a loterií na území města vymezila konkrétní adresy, kde je možné herny, kasina či videoloterijní terminály provozovat.

Tato místa ale nebyla vybrána na základě předem známých, objektivních a nediskriminačních kritérií. Pokutu muselo hlavní město zaplatit už v roce 2023. V roce 2023 dostala Praha další pokutu, tentokrát ve výši 2,4 milionu za stejné pochybení ve vyhláškách z let 2018 až 2021.

Vyhláškou z roku 2021 se zabýval také Ústavní soud, který ji ale posvětil. Ministerstvo vnitra požadovalo její zákaz. Vyhláška od ledna 2021 zavedla v celém městě plošný zákaz technické hry, tedy automatů. V případě živé hry, obecně povolené, dala Praha městským částem na výběr, zda je na svém území chtějí, anebo nikoliv.

Z 57 městských částí jich 41 zvolilo úplný zákaz hazardu. Jejich seznam byl v příloze vyhlášky. Argumenty hlavního města, kterými Praha umožnila městským částem vlastní regulaci, Ústavní soud uznal za obhajitelné a objektivně ospravedlnitelné. Soudy i antimonopolní úřad se nyní musí jeho stanoviskem při rozhodování řídit.

