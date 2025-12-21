Dva roky od tragédie na filozofické fakultě připomene koncert i tichá vzpomínka

Památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v neděli připomene tichá vzpomínka před sídlem fakulty, benefiční koncert i mše za oběti tragédie a pozůstalé. Akce pořádají spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Po střelbě na fakultě, k níž došlo před dvěma lety, zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.
Oběti tragédie připomene v neděli odpoledne benefiční koncert „2. rok poté“ v evangelickém kostele U Salvátora. Výtěžek podpoří organizaci Nevypusť duši, která se věnuje péči o duševní zdraví dětí a mladých. Na koncertě lidé uslyší premiéru skladby, kterou s názvem Tam, kde je ticho, zpívá srdce napsal k uctění památky obětí skladatel a někdejší student FF UK Jan Šikl.
Na 16:30 je naplánovaná tichá vzpomínka na náměstí Jana Palacha, kde připomíná oběti střelby asi třímetrová přírodní plastika naproti sídlu fakulty. Dopoledne uctí jejich památku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí se pak večer uskuteční mše za oběti a pozůstalé.
Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii Česka. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.