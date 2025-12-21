Dva roky od tragédie na filozofické fakultě připomene koncert i tichá vzpomínka


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v neděli připomene tichá vzpomínka před sídlem fakulty, benefiční koncert i mše za oběti tragédie a pozůstalé. Akce pořádají spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Po střelbě na fakultě, k níž došlo před dvěma lety, zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.

Oběti tragédie připomene v neděli odpoledne benefiční koncert „2. rok poté“ v evangelickém kostele U Salvátora. Výtěžek podpoří organizaci Nevypusť duši, která se věnuje péči o duševní zdraví dětí a mladých. Na koncertě lidé uslyší premiéru skladby, kterou s názvem Tam, kde je ticho, zpívá srdce napsal k uctění památky obětí skladatel a někdejší student FF UK Jan Šikl.

Na 16:30 je naplánovaná tichá vzpomínka na náměstí Jana Palacha, kde připomíná oběti střelby asi třímetrová přírodní plastika naproti sídlu fakulty. Dopoledne uctí jejich památku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí se pak večer uskuteční mše za oběti a pozůstalé.

Dokument ČT o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Dokument o střelbě na FF UK

Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii Česka. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.

Výběr redakce

Dva roky od tragédie na filozofické fakultě připomene koncert i tichá vzpomínka

Dva roky od tragédie na filozofické fakultě připomene koncert i tichá vzpomínka

před 26 mminutami
Vláda plánuje změny u dálničních známek

Vláda plánuje změny u dálničních známek

před 1 hhodinou
Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

06:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

před 3 hhodinami
Putin je připraven jednat s Macronem, uvedl mluvčí Kremlu

Putin je připraven jednat s Macronem, uvedl mluvčí Kremlu

před 3 hhodinami
USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy

USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy

před 6 hhodinami
USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely

USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Firmy mohou opět získat úvěr se státní zárukou

Firmy mohou opět získat úvěr se státní zárukou

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dva roky od tragédie na filozofické fakultě připomene koncert i tichá vzpomínka

Památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v neděli připomene tichá vzpomínka před sídlem fakulty, benefiční koncert i mše za oběti tragédie a pozůstalé. Akce pořádají spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Po střelbě na fakultě, k níž došlo před dvěma lety, zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.
před 26 mminutami

V Krabici od bot lidé darovali rekordních 65 tisíc dárků pro děti v nouzi

V letošní vánoční sbírce Krabice od bot lidé darovali o čtyři tisíce krabic s dárky více než loni. ČT to sdělil Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která sbírku pořádá. Řada dárců také využila možnost poslat příspěvek do on-line sbírky, která potrvá až do 6. ledna. Zatím se vybralo přes 4,8 milionu korun.
před 1 hhodinou

Vláda plánuje změny u dálničních známek

Až pět procent řidičů jezdí po dálnicích načerno. Pokutu zaplatí jen v případě, že je zastaví celníci. Nová vláda to plánuje změnit. „Nebudeme čekat, že to policisté budou řešit na místě, a budeme to posílat obsílkami,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Loni celníci vybrali na pokutách za nezaplacené dálniční známky přes čtyřicet milionů. Letos bude částka podobná. Od Nového roku se také dálniční známky zdražují. Za roční ježdění po dálnicích zaplatí řidiči víc o 130 korun. Zdražují se i ostatní známky na méně dní, což je kvůli valorizaci a novým kilometrům dálnic. Nový kabinet plánuje zdražování zastavit, ale chystá i jiné změny. „Je tam také návrh na to, že přestaneme mít nulovou sazbu na elektromobily,“ dodal Bednárik.
před 1 hhodinou

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

Tuzemské firmy začínají sjednávat první kontrakty související s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Jihokorejská společnost KHNP, která je bude stavět, registruje zájem i dalších českých podniků. Korejci musejí počítat se zvýšeným očekáváním tuzemských politiků, kteří budou chtít svěřit významnou část projektu českému průmyslu.
před 3 hhodinami

Firmy mohou opět získat úvěr se státní zárukou

Malé a střední firmy mohou po téměř dvouleté pauze znovu získat úvěr se státní zárukou. Peníze lze využít na provozní i investiční výdaje. Ministerstvo průmyslu a obchodu na program Národní záruka vyčlenilo 578 milionů korun, což umožní poskytnout až pět miliard. Resort očekává, že si je rozdělí zhruba tisíc podnikatelů. Žádosti přijímá Národní rozvojová banka. Ta v minulosti poskytla záruky v objemu padesáti miliard korun.
před 11 hhodinami

Policie obvinila dva muže, že podvedli více než pět set lidí

Pražští policisté obvinili z podvodu dva muže, kteří podle nich v letech 2015 až 2020 prodali emisní dluhopisy vydané jejich stavebními společnostmi, kupujícím ale investované částky později nevyplatili. Muži podle kriminalistů podvedli 535 lidí a způsobili škodu přes 360 milionů korun. Dvojici podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského hrozí v případě odsouzení až desetileté tresty vězení.
před 14 hhodinami

Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Odbor komunikace ministerstva v sobotu sdělil, že systemizace byla projednána s uznávanými velvyslanci a že úřad neruší žádné místo v zahraničí. Podle Deníku N chce premiér Andrej Babiš (ANO) věc řešit ještě před vánočními svátky.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky. Bude nutné zlikvidovat asi 35 tisíc nosnic. Je to letošní desáté ohnisko nákazy v komerčním chovu v Česku, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
před 15 hhodinami
Načítání...