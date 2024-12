Je to příběh nás všech, říká režisérka dokumentu o tragédii na filozofické fakultě

Obrovská traumatická situace by nás měla učit o traumatech mluvit, truchlit spolu a posilovat se díky sdílení těžkých okamžiků, říká režisérka a scenáristka Markéta Oddfish Nešlehová v souvislosti s loňskou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dokumentu s názvem Jak to, že se svět nezastavil se společně s pozůstalými zamýšlí nad tím, jak jít dál a kde hledat naději. Režisérka zmínila, že s nadějí kouká i na novou generaci mladých lidí, která je podle ní fantastická. Dokument odvysílá ČT2 v sobotu od 20 hodin.

V dokumentu režisérka hledala odpovědi na otázky, jak další den vstát z postele a co udělat, aby svět ještě dával smysl, jak po tragédii jít dál. „Strašně důležité je nezapomenout, připomínat si, stále být se svými blízkými v kontaktu, i když už jsou na druhé straně,“ uvedla Oddfish Nešlehová s tím, že je rovněž důležité poskytnout prostor, aby lidé mohli společně truchlit. „To byl společný jmenovatel všech mých rozhovorů s pozůstalými i dalšími lidmi.“

Režisérka zmínila, že pro pozůstalé i přeživší nebo děkanku Filozofické fakulty Evu Lehečkovou či rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou se svět na dlouho zastavil. To, co se podle ní stalo na filozofické fakultě, se ale mohlo stát na jakékoliv jiné škole, jiném místě, kde je hodně studentů či hodně lidí. „Je to příběh nás všech a toho, jak bychom měli dál postupovat a případně, jak bychom se měli s tragickými konci vyrovnávat,“ podotkla.

Na natáčení dokumentu bylo podle ní těžké a zároveň ozdravné být s těmi, kteří při tragédii o někoho přišli. „Být při událostech, kdy dochází slova, a poskytovat zázemí a bezpečný prostor pro sdílení bolestných okamžiků – to bylo asi náročné, ale zároveň šlo o obrovskou a smysluplnou práci,“ míní režisérka.