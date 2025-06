Dění na Blízkém východě divoce hýbe s cenami ropy a plynu

Za poslední týden benzin zdražil o sedmdesát haléřů, řidiči litr natankují v průměru za 34,3 koruny. Cena nafty stoupla o osmdesát haléřů na necelých 33 korun za litr. Cena ropy na burze v pondělí prudce klesala, zejména po zprávě o íránském útoku na americké základny – trhy zřejmě uklidnilo, že Írán nepřijal žádná opatření, která by narušila provoz tankerů s ropou a plynem v Hormuzském průlivu.

Do rozpočtu české rodiny zasahuje situace na Blízkém východě zatím jen málo. S vyššími výdaji musejí lidé počítat za palivo. „Pokud se konflikt nebude eskalovat, tak by měla cena pohonných hmot růst o přibližně desetihaléře v následujících dnech,“ sdělil analytik investiční platformy Portu Marek Pokorný.

Opačným směrem se zatím vyvíjí situace na trhu se zemním plynem: v pondělí atakuje nejvyšší úroveň od začátku dubna.

Spotřebitelů se zatím tyto změny nedotknou. „V případě skokového zvýšení cen plynu by samozřejmě trvalo, než by se spotřebovala zásoba. Zatím to ale není na pořadu dne,“ vysvětlil analytik Pokorný.