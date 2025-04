Pomáhám hercům i režisérovi, nejde jen o nahotu, říká koordinátorka intimity

před 46 m minutami | Zdroj: ČT24 , The Hollywood Reporter , Vanity Fair , Daily Mail , The Guardian , Radio Times , UMBC

Koordinátor intimity se stará o bezpečné a respektující prostředí při natáčení intimních scén. „Intimita a nahota jsou velice osobní věci a pracovat s nimi před štábem, pod světly, s tím, že to uvidí ještě statisíce dalších lidí, vyžaduje hodně odvahy,“ odůvodňuje Čurdová přítomnost koordinátora intimity na place.

Zapojit do natáčení by se podle ní měl všude, kde si to herec přeje, protože jen herec – jehož se scéna týká – dovede posoudit, jak moc je pro něj náročná, přestože nezainteresovaní lidé můžou situaci považovat na neškodnou. „Pokud o to požádá, mělo by se o tom alespoň mluvit v týmu, i když z hlediska rozpočtu není možné, aby tam koordinátor byl,“ přimlouvá se.