Přijatelné, nebo už za hranou? Meze intimity zkoumal Fenomén doby

Žijeme v době osvěty, která obětem a potenciálním terčům sexualizovaného násilí umožňuje o zkušenosti otevřeně mluvit, nebo jsme se dostali do bodu, kdy za obtěžování považujeme pouhý pohled? Aktuální téma zkoumal publicistický pořad ČT Fenomén doby. Zaměřil se na hnutí MeToo či jeho „české“ provedení v podobě soudu s usvědčenými násilníky Dominikem Ferim (tehdy TOP 09) nebo Janem Cimickým.

„Kde jsou hranice souhlasu?“ ptá se bývalý šéfredaktor časopisu Playboy Vlado Olexa. Hnutí MeToo, které vzniklo v roce 2017 v reakci na článek listu The New York Times odhalující desítky let trvající sexuální násilí hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, považuje za průlomové a podstatné. A souhlasí s ním i bývalý prezident Miss ČR Miloslav Zapletal: „MeToo samo o sobě je správné, protože vychází z ubližování dívkám.“

Hnutí vzniklo v roce 2017 a postupně se rozšířilo do celého světa. „Jedna z hereček, na kterou bylo toto chování (obtěžování) namířeno, dala na sociální sítě výzvu, aby se každý, kdo něco podobného zažil, o zkušenost podělil a připojil hashtag MeToo,“ připomíná redaktorka časopisu Respekt Silvie Lauder.

Ačkoliv Zapletal jádro MeToo považuje za správné, s následným vývojem je nespokojený. „Další záležitosti jsou z mého pohledu nesprávné a škodlivé. Někteří muži už se bojí podívat na ženu. Až do takových absurdit to jde,“ tvrdí. Stejného názoru je modelka a influencerka Agáta Hanychová: „Kam má chlap koukat, když proti němu sedí prsa?“

Proměna norem

Podle socioložky ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR Niny Fárové společenské normy prošly jasnou proměnou, což některé muže znejistilo. „Dřív bylo používání sexuálně motivovaných vtipů nebo narážek v pracovním prostředí běžné. Někdy šlo o doteky, třeba i poplácání kolegyně po zadku, ale to už se stává nepřijatelným,“ líčí.

Hranice přijatelnosti intimity se stále hledají. „Pro spoustu lidí pozvání domů po party znamená zavázání se k sexu,“ kritizuje Zuzana Kašparová z podcastu Vyhonit ďábla a dodává, že souhlas s líbáním ještě neznamená souhlas se sexem. Bývalý šéfredaktor Playboye Olexa vidí trochu jiné hranice: „Může se líbat s partnerem v podchodu nebo v předsíni, ale jakmile jednou vleze do postele, tak už řekla ano. To je pro mě jednoznačné.“

Od nového roku v Česku platí přísnější definice znásilnění, která zastává princip „ne znamená ne“. Nově se znásilnění definuje jako nesouhlasný pohlavní styk, který nemusí být vynucený silou. Nesouhlas lze jakkoli srozumitelně projevit, může jít například o pláč, fyzický odpor, gesto nebo slova. I nadále platí, že za znásilnění se považuje také zneužití bezbrannosti. Rozšiřuje se ale o zásadní novou podmínku. „Výslovně se nově jako důvod bezbrannosti uvádí i silný ochromující stres, který vyjadřuje stavy, kdy oběť takzvaně zamrzne a není schopna se jakkoli bránit,“ sdělila už dříve mluvčí ministerstva spravedlnosti Markéta Poslušná.