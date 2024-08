Dlouhé zírání i letmé doteky. Kampaň upozorňuje na sexuální obtěžování v MHD

Do sexuálního obtěžování mohou spadat i zdánlivě menší činy jako například lascivní vědomé dlouhé zírání, otírání o daného člověka či blokování cesty, upozorňuje mluvčí organizace Konsent Anna Hrábková. Ta nyní ve spolupráci s pražskou MHD přichází s kampaní, která ukazuje, jak na takové nevhodné chování ve veřejné dopravě reagovat. Kampaň s názvem Obtěžování do MHD nepatří, ani nikam jinam, potrvá do poloviny září.