Kalifornské požáry mají nejméně 25 obětí, hašení opět komplikuje silný vítr

I když ve středu by vítr neměl být tak silný jako minulý týden, ve vyšších polohách by mohl překročit rychlost padesát mil za hodinu (přes osmdesát kilometrů za hodinu) a v nárazech by mohl dosáhnout až sedmdesáti mil za hodinu (112 kilometrů za hodinu).

Rovněž v nižších polohách by mohlo foukat rychlostí až padesát mil za hodinu (přes osmdesát kilometrů za hodinu), což by mohlo způsobit, že by se případné nové požáry mohly rychle vymknout kontrole.