„Celé město je pryč.“ Štáb ČT natáčel v oblasti zasažené kalifornskými požáry

Američtí meteorologové vydali varování před silným větrem pro Los Angeles a okres Ventura severně od metropole. V nárazech by mohl dosahovat přes sto kilometrů v hodině, a rozšířit tak požáry, které se hasičům ještě nepodařilo dostat pod kontrolu. Přes devadesát tisíc lidi zůstává v oblasti evakuovaných. V místě spáleniště natáčel štáb ČT.

Ke spáleným budovám se lze dostat jen po projetí kontrolním stanovištěm. Pro mnohé je návrat do spáleniště stresujícím okamžikem, chtějí se hlavně dozvědět, zda jejich dům katastrofální oheň přežil. „Není způsob, jak se sem dostat. Není moc způsobů, jak přijít na to, který dům stojí a který ne,“ popisuje student kamery a režie v Los Angeles Jiří Balcar.

„Momentálně nám nedávají ani žádné datum, kdy by se člověk mohl vrátit pro věci, natož tady žít,“ vysvětluje. Kvalita vzduchu v místě podle něj není „žitelná“. Jeho sousedé o pár minut jízdy dál takové štěstí neměli, z map jsou vymazané celé ulice. A někteří z místních nevědí, co si nyní počít.

Při nejhorším tak míří do evakuačních center. V ulicích se objevují i sbírky oblečení pro nejpotřebnější. „Také dáváme lidem jídlo. Je to dobrý pocit darovat věci, jako jsou tyto,“ vysvětluje pomáhající školák Miguel z Altadeny, který ukazuje na hromady oblečení. Jako jediný kolem mluví anglicky, do školy se má vrátit až za týden.

Katastrofou si kromě jeho rodiny prošla i další s handicapovaným synem. Pomáhají jí s nájmem, protože jejich dům shořel. „Je mi jedenáct. Bylo to tak trochu děsivé. Můj táta přišel o všechno. Měl ranč,“ dodává Miguel. Nad hlavou jim při tom přelétávají protipožární vrtulníky a silný vítr se vrací. Nikdo si nepřeje, aby se uzavřené čtvrtě bez života ještě rozšiřovaly.