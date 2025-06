Pomsta není cesta vpřed, míní matka zabitého izraelského mladíka s českým původem

„Všichni jsme lidské bytosti, a to na obou stranách,“ říká Keren Harelová, matka izraelského mladíka s českými kořeny Orana Elfasiho, kterého palestinští teroristé zabili během útoku 7. října 2023. „Na obou stranách matky oplakávají své děti,“ podotkla. Přestože má pochopení pro ty, kteří chtějí pomstu, tak to podle ní není cesta vpřed. A dodává, že to, co by jí pomohlo se zotavit, je konec bojů. „V Gaze jsou každý den zabíjeni lidé, stejně tak na Západním břehu Jordánu. Kolem nás je válka, a proto je těžké truchlit, když všude kolem vás někoho zabíjí,“ uzavřela.