Mimina lezou po Žižkovské věži už čtvrtstoletí. Nemají být roztomilá

Následovala nabídka stálé instalace, kvůli níž Černý zastavil rozprodávání jednotlivých plastik. „Zase takový filantrop nejsem, abych nechtěl peníze, když to někomu vydělává,“ uvedl tehdy na adresu provozovatelů věže, kteří si sezonu s miminy kvůli zvýšené návštěvnosti pochvalovali.

V říjnu 2001 se ale mimina vrátila a už víceméně natrvalo, což mělo zajistit i připevnění pomocí trvalejší technologie – přímo do plastik se umístily kovové pásky a ty se připevnily k plášti věže. To mělo rozměrná mimina udržet při „lezení“ dvacet let. „Doufám, že to bude příjemné zpestření tohoto města, a věřím, že za dvacet let už miminka nebude nikdo ‚sestřelovat‘,“ podotkl tehdy David Černý.

Kdo mimina zaplatí

Pražští radní ale trvalé umístění nejprve odmítli financovat. Konkrétně v květnu 2001 zamítli žádost Černého o poskytnutí příspěvku 300 tisíc korun na trvalou instalaci a umělci doporučili, aby se obrátil na vlastníka věže, tedy České radiokomunikace.

„Přesto, že se mi ten nápad líbí a že se zřejmě líbí hodně Pražanům, rada usoudila, že by bylo dobře nejprve zjistit, jestli by radiokomunikace, jako velmi bohatý subjekt na českém trhu, nemohly alespoň částečně přispět,“ řekl architekt a tehdejší primátor Jan Kasl (tehdy ODS). Černý přiznal, že je z rozhodnutí radních „docela smutný“.