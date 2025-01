Trumpova inaugurace promění Kapitol v pevnost

Inauguraci staronového šéfa Bílého domu Donalda Trumpa doprovodí mimořádná bezpečnostní opatření. V oblasti se nacházejí speciální ploty a na pořádek má dohlížet 25 tisíc vojáků a policistů. Na slavnostní akt dostali netradičně pozvánku i někteří zahraniční lídři a krajně pravicoví politici. Trump nicméně v pátek oznámil, že ceremoniál se kvůli očekávaným silným mrazům výjimečně přesune do budovy Kongresu.

Ještě před samotnou přísahou se nastupující prezidentský pár tradičně zúčastní ranní bohoslužby v episkopálním kostele svatého Jana poblíž Bílého domu a poté se schází u ranního čaje s odstupujícím prezidentským párem, než se přesunou do Kapitolu.

„Je to silně ritualizovaná záležitost s jasně danými momenty,“ komentovala ceremoniál amerikanistka Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha s tím, že letošní slavnostní akt bude jiný zejména přítomností zahraničních hostů, jelikož většinou se jedná o vnitropolitickou událost.

Následuje první prezidentský projev. Trump při své první inauguraci v roce 2017 popsal USA jako rozvrácenou zemi a slíbil, že jeho vláda bude Ameriku stavět na první místo a že zemi vrátí její velikost. Po projevu obvykle zazní státní hymna. Poté nastupující šéf Bílého domu odejde do prezidentského pokoje v Kapitolu, kde podepíše příslušné dokumenty a pořizují se i oficiální fotografie.

Jako první složí přísahu nově nastupující viceprezident JD Vance, následovat bude kolem 12:00 (18:00 SEČ) Trump. Přísahu pravděpodobně přednese předseda Nejvyššího soudu USA John Roberts, do jehož rukou již skládali slib Barack Obama, Joe Biden i Trump po svém prvním zvolení v roce 2017. Přísahu obvykle skládá prezident s rukou položenou na bibli, kterou mu drží manželka.

Uvedení hlavy státu do úřadu vyvolává v USA velký zájem médií a veřejnosti. Letos se podle odhadů rozdalo 220 tisíc vstupenek, nicméně kvůli mrazům se na venkovních prostranstvích neočekává velké množství návštěvníků. Není jisté, zda diváci bez vstupenek zaplní okolí a budou obřad sledovat na velkoplošných obrazovkách.

Podle tradic má následovat vojenská přehlídka a poté slavnostní inaugurační průvod. Ty se však letos kvůli špatnému počasí neuskuteční. Nový prezident a viceprezident se běžně v doprovodu několika tisíc účastníků průvodu přesouvají v autech od Kapitolu do Bílého domu po téměř 2,5 kilometru dlouhé Pensylvánské třídě.

„Washington je tradičně demokratické město, takže na inauguracích demokratických prezidentů bývají větší zástupy než na inauguracích republikánských. To je také věc, na kterou si Trump po roce 2016 nepřímo stěžoval tím, že tvrdil, že měl největší shromáždění v dějinách USA, což samozřejmě nebyla pravda,“ připomněl publicista Roman Joch z Občanského institutu.

Trump uvedl, že se po projevu v Kapitolu přesune za davem na nedaleký stadion Capital One Arena. Agentura AP napsala, že není zcela jasné, jaké možnosti budou k dispozici pro zhruba 250 tisíc lidí, kteří měli lístky na sledování inaugurace z prostranství u Kapitolu, a pro další, kteří se chystali přijít na průvod.

Trumpa by usvědčili z pokusu o zvrácení výsledků voleb, kdyby nebyl znovu zvolen, uvádí zpráva

Když byl Trump v Bílém domě poprvé, uvalil na čínské dovozy do Spojených států cla, což Peking kritizoval. Nedávno přitom sliboval ještě přísnější opatření proti čínské ekonomice. Asijskou mocnost kritizuje za neférové obchodní praktiky či šíření drogy fentanyl.

Pozvánku na inauguraci obdržela také italská premiérka Giorgia Meloniová či maďarský premiér Viktor Orbán a celá řada evropských politiků z pravicově populistických a krajně pravicových stran, upozornil web Politico.

Má mezi nimi být například předseda britské protiimigrační strany a jeden z hlavních strůjců brexitu Nigel Farage, francouzský krajně pravicový politik a neúspěšný kandidát na prezidenta Éric Zemmour, předseda belgické krajně pravicové strany Vlámský zájem Tom Van Grieken či bývalý polský premiér z národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost Mateusz Morawiecki.

Uvedení Trumpa do úřadu se zúčastní i spolupředseda Alternativy pro Německo Tino Chrupalla. Na ceremonii vyrazí také delegace europarlamentní frakce Patrioté pro Evropu, v níž budou i čeští europoslanci, mimo jiné Klára Dostálová z hnutí ANO.

„Podle jmen, která jsme slyšeli, je jisté, že Trump je králem všech populistických politiků, kteří k němu vzhlíží, protože jim ukázal, že lze věci dělat stylem, který by před pár lety byl považován za šokující. Ukázal jim, že lze mluvit jazykem, který by před pár lety veřejnost radikálně odmítla. Dnes lze takový jazyk a metody použít v politice na nejvyšší úrovni a veřejnost to ocení,“ popsal vývoj profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš z Bostonské univerzity.

Českou republiku budou na akci zastupovat velvyslanec Miloslav Stašek a vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, oznámilo v pátek ministerstvo zahraničí.