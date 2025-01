Za Trumpův „den lásky“ v Kapitolu skončily ve vězení stovky lidí

Demokraté se po událostech ze 6. ledna 2021 rozhodli zahájit proces impeachmentu, tedy ústavní žaloby, a to i přes to, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny. Záležitost se ale do příchodu Bidena nestihla projednat.

Šanci na úspěch má však podle listu The New York Times stále osm občanskoprávních žalob obviňujících Trumpa z podněcování svých příznivců k útoku na Kapitol. Žaloby, které se všechny projednávají u federálního okresního soudu ve Washingtonu, byly z velké části podány policisty a členy Kongresu, kteří tvrdí, že byli poškozeni, když výtržníci vtrhli do budovy Kongresu.

Obžaloby viní Trumpa mimo jiné ze spiknutí za účelem porušování občanských práv, podněcování k nepokojům, ublížení na zdraví, napadání, výtržnictví a způsobování citového strádání.

Případy sice nejsou trestné, ale pokud skončí u soudu, mohly by vést nejen k finančním kompenzacím, které by musel řešit přímo nastupující šéf Bílého domu, ale i ke zveřejnění důkazů o 6. lednu, k čemuž dosud nedošlo kvůli tomu, že trestní řízení byla zrušena nebo odložena, upozornil The New York Times.