Musk je „zkušený manipulátor“, míní o miliardářově vlivu odborník

Čína zvažuje, že by provoz sociální sítě TikTok v USA mohl převzít miliardář Elon Musk, informovala s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Podle ní by k tomu mohl Peking přistoupit, pokud by Nejvyšší soud USA neodložil platnost zákona zakazujícího činnost čínské sociální sítě. Musk zároveň bude členem nastupující prezidentské administrativy Donalda Trumpa a navazuje kontakty s evropskými stranami, které lze označit jako krajně pravicové. O jeho vlivu v pořadu 90′ ČT24 diskutovali programátor umělé inteligence Tomáš Mikolov z Českého vysokého učení technického v Praze a politolog Jiří Pehe z New York University.