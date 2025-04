Nejvyšší soud USA zrušil verdikt, který bránil deportacím Venezuelanů

Federální soud 15. března deportace zablokoval a odvolací federální soud toto předběžné rozhodnutí ponechal v platnosti. Zatímco spor u federálního soudu pokračuje, rozhodla se Trumpova administrativa vymoci u Nejvyššího soudu verdikt, který by předběžné opatření federálního soudu zvrátil.

Ministerstvo spravedlnosti v soudních dokumentech argumentovalo tím, že federální soudy by neměly zasahovat do citlivých diplomatických jednání a že migranti by se měli obrátit na soudy v Texasu, neboť jsou zde zadržováni.

Nejvyšší soud Trumpově administrativě v pondělí vyhověl, zároveň jí ale nařídil, aby Venezuelanům poskytla přiměřený čas obrátit se na soud. Také uvedl, že venezuelští migranti musí dostat šanci k soudnímu napadnutí deportace ještě dříve, než je americké úřady pošlou ze země.