„Soustřeďme se na oběti a přeživší.“ O případech znásilňování dětí se Starmer přel s opozicí

Události: Interpelace britského premiéra ovládl přes deset let starý případ pákistánských gangů (zdroj: ČT24)

Britský premiér Keir Starmer letos poprvé odpovídal na otázky poslanců během tradičních interpelací. Poslanci se jej hlavně ptali na otázky ohledně více než deset let starého případu pákistánských gangů, které páchaly sexuální násilí na anglických dívkách. Vláda se s opozicí přela o to, zda byly případy dostatečně vyšetřeny, či zda je má policie znovu otevřít.

Více než deset let starý případ do hry vrátil jeden z nejbohatších lidí planety a podporovatel zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa – Elon Musk. Jeho motivace k tomuto kroku jsou předmětem spekulací. Premiéra už však vyzval k rezignaci a parlament k rozpuštění.

Někteří z násilníků byli tehdy odsouzeni. Ovšem část současné britské veřejnosti má pocit, že policie případy nevyšetřovala důkladně. To ale premiér Starmer odmítá. „Toto je velice důležité téma. Musíme se hlavně soustředit na oběti a přeživší,“ uvedl před poslanci.

Poslance například zajímalo, zda britská policie v minulosti tajila informace o sexuálním násilí převážně pákistánských gangů, případně jestli to bylo ze strachu před nařčením z rasismu. Jde o případy z let 1997 až 2013, kdy gangy na severu Anglie napadly až čtrnáct set dívek. Podle britských médií šlo povětšinou o nezletilé dívky bílé pleti.

„Ohledně Elona Muska. Podívejte, myslím, že většinu lidí spíš zajímá, co se děje třeba se zdravotnictvím, než to, co řeší Twitter (současná sociální síť X, pozn. red.),“ prohlásil na Muskovu adresu Starmer.

Musk však v tlaku na britské politiky nepolevuje, tamní náměstkyni ministra pro ochranu dívek a žen Jess Phillipsovou označil za „omlouvačku znásilňování“. „Elon Musk je Elon Musk. Mám mnohem důležitější věci na práci,“ odvětila Phillipsová. Za náměstkyni se ale nakonec postavila i skupina obětí pákistánských gangů.